Lista completă a câștigătorilor Grammy 2026. Bad Bunny și Kendrick Lamar, marii învingători ai serii

GENERAL:
- Albumul anului: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Înregistrarea anului: Kendrick Lamar & SZA - "Luther"
- Cântecul anului: Billie Eilish - "Wildflower"
- Cel mai bun artist debutant: Olivia Dea
Bad Bunny a intrat în istoria premiilor Grammy ca primul artist de limbă spaniolă care a câştigat trofeul pentru Albumul anului, cu „Debí Tirar Más Fotos”.
El i-a învins pe Justin Bieber („Swag”), Sabrina Carpenter („Man’s Best Friend”), Clipse, Pusha T şi Malice („Let God Sort Em Out”), Kendrick Lamar („GNX”), Leon Thomas („Mutt”) şi Tyler, the Creator („Chromakopia”) în această categorie.
„Pentru toate persoanele care au pierdut pe cineva drag şi totuşi au trebuit să meargă mai departe şi să continue cu multă forţă, acest premiu este pentru voi", a spus artistul pe scenă. „Vă mulţumesc pentru atâta dragoste, vă iubesc. Tuturor latino-americanilor din întreaga lume şi tuturor artiştilor care au fost înainte şi care ar fi trebuit să fie pe această scenă pentru a primi acest premiu, vă mulţumesc foarte mult”.
În timp ce accepta premiul pentru Cel mai bun album de muzică urbană cu „DeBÍ TiRAR MáS FOToS” la Premiile Grammy 2026, Bad Bunny a făcut o declaraţie tranşantă: „ICE afară” şi „nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereştri”.
POP:
- Cea mai bună înregistrare dance/pop: Lady Gaga - "Abracadabra"
- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: Cynthia Erivo & Ariana Grande - "Defying Gravity"
- Cel mai bun album pop vocal: Lady Gaga - "Mayhem"
- Cea mai bună interpretare pop solo: Lola Young - "Messy"
DANCE/ELECTRONIC:
- Cea mai bună înregistrare dance: Tame Impala - "End of Summer"
- Cel mai bun album Dance/Electronic: FKA Twigs - "Eusexua"
ROCK:
- Cel mai bun cântec rock: Nine Inch Nails - "As Alive as You Need Me to Be"
- Cea mai bună interpretare rock: Yungblud - "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning"
- Cea mai bună interpretare metal: Turnstile - "Birds"
- Cel mai bun album rock: Turnstile - "Never Enough"
ALTERNATIV:
- Cea mai bună interpretare alternativ: The Cure - "Alone"
- Cel mai bun album alternativ: The Cure - "Songs of a Lost World"
R&B:
- Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: Leon Thomas - "Vibes Don't Lie"
- Cea mai bună interpretare R&B: Kehlani - "Folded"
- Cel mai bun cântec R&B: Kehlani - "Folded"
- Cel mai bun album R&B: Leon Thomas - "Mutt"
RAP:
- Cel mai bun album rap: Kendrick Lamar - "GNX"
- Cea mai bună interpretare rap: Clipse, Pusha T & Malice featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams - "Chains & Whips"
- Cel mai bun cântec rap: Kendrick Lamar & Lefty Gunplay - "TV Off"
- Cea mai bună interpretare de rap melodic: Kendrick Lamar & SZA - "Luther"
Kendrick Lamar este oficial cel mai premiat artist hip-hop din istoria premiilor Grammy. Interpretul „Not Like Us” a câştigat premiile pentru Cel mai bun album rap pentru „GNX”, Cea mai bună piesă rap pentru „TV Off”, Cea mai bună interpretare rap melodică pentru „Luther” şi Cea mai bună interpretare rap pentru participarea la piesa „Chains & Whips” a trupei Clipse, ajungând la un total de 26 de premii, scrie Variety.
El l-a depăşit pe deţinătorul recordului anterior, Jay-Z, care are 25 de premii Grammy, şi pe Kanye West, care se afla pe locul al doilea, cu 24 de trofee. Lamar poate încă să crească acest număr, având în vedere că categorii precum piesa anului, discul anului şi albumul anului nu au fost încă anunţate.
Atunci când a acceptat premiul pentru Cel mai bun album rap, Lamar a spus: „Este hip-hop ca de obicei. Nu sunt bun la a vorbi despre mine, dar mă exprim prin muzică. Este o onoare să fiu aici. ...Hip-hopul va fi mereu aici. Vom fi îmbrăcaţi în aceste costume elegante, însoţiţi de prietenii noştri. Vom avea cultura alături de noi. Aşa că vă apreciez pe toţi. Slavă lui Dumnezeu. Vă iubesc pe toţi!”. Lamar are 22 de premii Grammy şi 57 de nominalizări.
COUNTRY:
- Cea mai bună interpretare country solo: Chris Stapleton - "Bad as I Used to Be" (from F1 the Movie)
- Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: Shaboozey & Jelly Roll - "Amen"
- Cel mai bun cântec country: Tyler Childers - "Bitin' List"
- Cel mai bun album country tradiţional: Zach Top - "Ain't in It for My Health"
- Cel mai bun album country contemporan: Jelly Roll - "Beautifully Broken"
Cea de-a 68-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, s-a desfăşurat la Crypto.com Arena din Los Angeles. Evenimentul, difuzat de postul CBS şi platforma de streaming Paramount+, a fost prezentat pentru al şaselea an consecutiv de actorul şi prezentatorul TV sud-african Trevor Noah.
