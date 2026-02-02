Lista completă a câștigătorilor Grammy 2026. Bad Bunny și Kendrick Lamar, marii învingători ai serii

GENERAL:

- Albumul anului: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

- Înregistrarea anului: Kendrick Lamar & SZA - "Luther"

- Cântecul anului: Billie Eilish - "Wildflower"

- Cel mai bun artist debutant: Olivia Dea

Bad Bunny a intrat în istoria premiilor Grammy ca primul artist de limbă spaniolă care a câştigat trofeul pentru Albumul anului, cu „Debí Tirar Más Fotos”.

El i-a învins pe Justin Bieber („Swag”), Sabrina Carpenter („Man’s Best Friend”), Clipse, Pusha T şi Malice („Let God Sort Em Out”), Kendrick Lamar („GNX”), Leon Thomas („Mutt”) şi Tyler, the Creator („Chromakopia”) în această categorie.

„Pentru toate persoanele care au pierdut pe cineva drag şi totuşi au trebuit să meargă mai departe şi să continue cu multă forţă, acest premiu este pentru voi", a spus artistul pe scenă. „Vă mulţumesc pentru atâta dragoste, vă iubesc. Tuturor latino-americanilor din întreaga lume şi tuturor artiştilor care au fost înainte şi care ar fi trebuit să fie pe această scenă pentru a primi acest premiu, vă mulţumesc foarte mult”.

În timp ce accepta premiul pentru Cel mai bun album de muzică urbană cu „DeBÍ TiRAR MáS FOToS” la Premiile Grammy 2026, Bad Bunny a făcut o declaraţie tranşantă: „ICE afară” şi „nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereştri”.



