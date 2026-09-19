Un transport de componente F-35 care urma să ajungă în Statele Unite pentru reparaţii a fost redirecţionat în timp ce traversa Oceanul Pacific dinspre Australia, potrivit a trei persoane familiarizate cu situaţia, cărora li s-a acordat anonimatul. Pentagonul a confirmat dispariţia unor componente, relatează Politico, potrivit News.ro.

Piesele, transportate de un intermediar în numele Lockheed Martin, producătorul F-35, au ajuns în schimb în Hong Kong. Nu este clar de ce echipamentele au fost redirecţionate şi nici cine se află în prezent în posesia lor.

Incidentul, care nu a fost relatat anterior, a determinat organizarea unei serii de informări, aflate încă în desfăşurare, pentru angajaţii comisiilor-cheie din Congres care se ocupă de securitatea naţională. Oficialii Departamentului de Stat şi ai Pentagonului au făcut primele informări în luna iunie, potrivit surselor, iar în următoarele săptămâni sunt aşteptate mai multe astfel de reuniuni.

Transportul includea una dintre cupolele cockpitului avionului, care acoperă cabina de pilotaj şi conţine tehnologie stealth la care au acces numai SUA şi aliaţii lor, potrivit a două dintre surse. Dacă ar intra în posesia unei asemenea cupole, un adversar ar putea studia componenta şi ar putea încerca să reproducă prin inginerie inversă această tehnologie extrem de valoroasă.

Reacția Pentagonului

Biroul Programului Comun F-35 al Pentagonului a transmis într-un comunicat că este "la curent cu o problemă legată de un transport de componente nefuncţionale ale F-35 Lightning II".

Biroul colaborează cu autorităţile americane şi cu partenerii din industrie "pentru recuperarea acestor componente, investigarea incidentului şi introducerea unor măsuri de protecţie pentru a evita repetarea unei asemenea situaţii", se arată în comunicat.

Redirecţionarea neaşteptată a transportului către Hong Kong, regiune administrativă specială a Chinei, ar fi adus componentele în sfera de influenţă a Beijingului. În ultimii ani, China şi-a consolidat controlul asupra oraşului şi a adoptat legi tot mai stricte privind securitatea naţională, care permit autorităţilor chineze să influenţeze sistemul politic din Hong Kong şi să reprime disidenţa.

China a desfăşurat deja ample activităţi de spionaj care au vizat programe secrete ale Pentagonului, inclusiv F-35.

"Nu este niciun secret că China încearcă în mod agresiv să obţină date despre F-35 prin spionaj electronic, printre alte mijloace", a declarat J.J. Gertler, fost angajat al Comisiei pentru Servicii Armate din Camera Reprezentanţilor şi fost analist în domeniul aviaţiei militare în cadrul Congressional Research Service.

"Dar chiar dacă ar avea deja specificaţiile sau alte date despre componentă, posesia unei piese reale le-ar putea oferi şi mai multe informaţii şi le-ar permite să verifice sau să îmbunătăţească ceea ce au aflat deja", a adăugat el.

Lanţul de aprovizionare al programului F-35 reprezintă o operaţiune globală vastă, care se bazează pe facilităţi din mai multe ţări pentru transportul şi repararea componentelor. Deşi în Australia există centre de mentenanţă pentru acest avion, niciunul dintre acestea nu este încă în măsură să repare cupolele cockpitului.

Lockheed Martin, producătorul F-35, gestionează întregul lanţ de aprovizionare al programului şi utilizează companii comerciale de transport pentru expedierea pieselor.

Lockheed a transmis într-un comunicat că nu poate discuta despre situaţia transporturilor din motive de securitate, dar că respectă toate reglementările americane privind transportul componentelor de aeronave.

"Echipele noastre gestionează fiecare transport cu maximă atenţie şi cu măsuri de protecţie menite să asigure integritatea programului F-35 şi securitatea partenerilor noştri aliaţi", a transmis compania.

Cupola cockpitului, o componentă esenţială pentru capacităţile stealth ale F-35, este o structură acrilică transparentă care acoperă cabina de pilotaj şi este prevăzută cu un strat subţire de material transparent care absoarbe undele radar şi contribuie la ascunderea avionului faţă de radarele inamice.

Potrivit descrierii Forţelor Aeriene americane, acest strat de protecţie stealth se poate degrada în timp, ceea ce face necesară repararea sau înlocuirea cupolelor unora dintre cele peste 1.300 de avioane de luptă produse pentru SUA şi aliaţii acestora.

Departamentul de Stat a refuzat să comenteze. Ambasada Chinei a declarat că nu are cunoştinţă despre incident.