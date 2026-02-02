Bad Bunny, care a scris istorie cu primul album în spaniolă, decretat „Albumul Anului”, și-a folosit discursul pentru a denunța excesele agenților ICE împotriva migranților. La fel au procedat Billie Eilish și Olivia Dean. Gala premiilor Grammy poate fi revăzută integral pe platforma Voyo.

Bad Bunny, artist: „Afară cu agenții ICE! Nu suntem sălbatici, nu suntem animale, suntem oameni și suntem americani. Știu că este greu să nu urăști în zilele noastre, mă gândeam că uneori ura este molipsitoare, nu știu cum să spun asta în engleză”.

Acest discurs de accptare a trofeului a dat tonul întregii gale. Bad Bunny, pe numele său real Benito Ocasio, a intrat în istoria de 68 de ani a premiilor Grammy ca primul muzician care câștigă la categoria Albumul Anului cu un material cântat integral în limba spaniolă. Anul trecut, muzicianul portorican a declarat public că evita să țină concerte în Statele Unite de teamă că raidurile serviciului de imigrări ar putea viza publicul.

Bad Bunny nu a fost singurul artist care a protestat față de acțiunile recente ale agenților ICE. Unii au purtat insigne anti-ICE, iar alții au făcut declarații tranșante pe scenă. În primul rând Billie Eilish, căreia piesa Wildflower i-a adus un Grammy pentru cântecul anului.

Billie Eilish, artistă: „Nimeni nu este imigrant ilegal pe un pământ furat. Trebuie să continuăm să luptăm, să ținem piept (guvernului), să protestăm, vocile noastre chiar contează și... Să-i ia dracu pe agenții ICE!”

Olivia Dean, artistă: „Sunt nepoata unei imigrante. Fără ea n-aș fi fost aici”.

Donald Trump, ținta glumelor și ironiilor

Solidaritatea a fost și deviza artistei R&B Sza. Așa cum era de așteptat, amfitrionul galei a lansat o salvă de săgeți la adresa administrației Trump. Trevor Noah a ironizat sprijinul afișat de cântăreața Nicki Minaj pentru mișcarea MAGA.

Trevor Noah: „Nicki Minaj nu este aici. E încă la Casa Albă cu Donald Trump, discută probleme foarte importante. «De fapt, Nicki, eu am cel mai mare fund! Toată lumea spune asta. Ştiu că se spune că tu îl ai, dar eu îl am. Uită-te la el!»”

Prezentatorul l-a taxat pe Donald Trump atât pentru politica externă, cât și pentru prietenia cu Jeffrey Epstein.

Trevor Noah: „Felicitări, Billie Eilish! Este un premiu Grammy pe care și-l dorește orice artist, aproape la fel de mult pe cât Trump tânjește la Groenlanda. Ceea ce are sens, deoarece, de când Epstein nu mai este, are nevoie de o nouă insulă pe care să petreacă timp cu Bill Clinton.”

Donald Trump nu a gustat deloc gluma.

„Cred că o să-mi trimit avocații să-l dea în judecată pe acest maestru de ceremonii sărăntoc, jalnic, lipsit de talent și drogat”, s-a dezlănțuit liderul de la Casa Albă.

Noah a făcut o aluzie și la faptul că Trump cochetează cu ideea candidaturii pentru încă un mandat prezidențial.

Trevor Noah: „Este a șasea oară și ultima când prezint Gala Grammy. Mi-a plăcut mult, dar cred în limitarea numărului de mandate. Și am vrut să dau exemplu pentru oricine ar privi. Trebuie să te retragi când vine vremea”.

Revenind la palmares, Kendrick Lamar a câștigat 5 distincții Grammy, depășindu-l astfel pe Jay-Z.

Onorată ea însăși cu un trofeu pentru întreaga carieră, legendara Cher a fost atât de copleșită încât s-a... zăpăcit când i-a venit rândul să-l prezinte pe laureatul unei categorii.

Kendrick Lamar: „O, mi-au spus că (numele câștigătorului) va fi scris pe prompter! Premiul Grammy i se acordă lui Luther Vandross! De fapt, lui Kendrick Lamar!”

Lady Gaga și-a adjudecat și ea încă 2 premii Grammy pentru muzică pop. Cântăreața nu s-a dezmințit la capitolul excentricitate și dramatism. A cântat o versiune rock a piesei Abracadabra având fața acoperită de un accesoriu asemănător unei colivii.

La capitolul ciudățenii vestimentare, merită pomenit și Justin Bieber, care a apărut pe scenă în boxeri, cu șosete și chitară. Iar Billie Eilish a reinventat costumul masculin pe covorul roșu.

