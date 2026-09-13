Urmează un show unic, cu 4 runde provocatoare, reinterpretări neașteptate, invitați surpriză și momente uluitoare. Miza este uriașă, pentru că doar publicul decide cine pleacă acasă cu trofeul.

Smiley vs Oscar, doi artiști din lumi muzicale diferite, sunt pregătiți să se-ntâlnească față-n față, pe două scene, într-un clash iconic între generații.

,,Mă entuziasmează mixul între ce e mai spectaculos dintr-un concert și ce e mai palpitant dintr-un concurs. E ca un joc muzical pe care abia aștept să-l joc, pentru că, nu-i așa, cum spune un clasic în viață: să nu uiți să te joci câteodată. Și cred că cel mai mult îmi place ideea că publicul decide, pentru că momentele artistice pentru public sunt, lui îi sunt dedicate”, spune Smiley.

Red Bull SoundClash este o experiență inedită, care îi scoate pe artiști din zona de confort și îi provoacă să vină în luptă cu foarte multă creativitate și deschidere pentru provocări noi. În cele 4 runde, Smiley și Oscar trebuie să cânte același hit, fiecare în stilul propriu, apoi să preia piesele unul altuia și să le continue într-un fel unic, să-și cânte piesele în genuri muzicale diferite, iar la final, fiecare scoate câte un as din mânecă și aduce un invitat surpriză pe scenă. De fiecare dată, miza este aprecierea publicului, cel care decide cine câștigă duelul muzical al anului. Un decibelmetru înregistrează în timp real aplauzele și strigătele fanilor din fiecare tabără.

,,Asta e frumusețea jocului, să ieși din zona de confort și să reacționezi spontan. Abia aștept să îmi reinventez piesele, să dau replici muzicale, să reacționez pe loc, sper eu inspirat, la imprevizibilul duelului artistic. Chiar e o adrenalină atipică, pe care o aștept cu multă, multă bucurie”, mărturisește Smiley.

Întrebat cum l-ar prezenta pe Smiley unui om care nu a auzit până acum de el, artistul a răspuns că: ,,Stau acum să mă gândesc că cel mai scurt si cuprinzător răspuns la această întrebare ar fi să-l invit pe acel om să-mi asculte muzica, mi se pare că așa s-ar duce fix în suflet, în poveștile mele de viață, în pasiunile sau muzele mele, în viziunea mea, în bucuriile și prieteniile mele, în punctele sensibile și gândurile cele mai înalte. Altfel, aș spune că sunt un om recunoscător pentru viață, familie, prieteni, oamenii din jur și pentru faptul că zi de zi fac, ascult, muncesc, cânt și trăiesc din ceea ce iubesc cel mai mult, muzica”.

Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, Smiley vorbește despre lucrurile care l-au ajutat să rămână relevant și să își păstreze, de-a lungul timpului, impactul în topuri și în preferințele publicului.

,,Pasiunea, bucuria, munca, adaptarea, dragostea pentru viață și oameni, conectarea la public și societate, studiul constant, respectul față de echipă și public, colaborarea cu toate departamentele complementare actului muzical, întoarcerea permanentă la esența acestei meserii, grija pentru sufletul tău și al celor din jur. Sunt mulți factori, iar rețeta, neștiută pe de rost de nimeni, are, ca în fiecare rezultat magic, ingrediente secrete, cu elemente imprevizibile, coordonate de puteri ce ne depășesc capacitatea de analiză”, explică artistul.

Smiley scrie și compune muzică ,,din suflet pentru suflet”, după cum declară chiar el. Mult suflet pune și pentru confruntarea muzicală de pe 24 septembrie.

,,Abia aștept să văd ce piesă Smiley îi place lui Oscar și ce provocări îmi pregătește. Să înceapă joaca! Mi-aș dori ca, la final, oamenii să spună că muzica nu are vârstă, că artiștii, indiferent de zonele muzicale din care vin, transmit emoție și încălzesc sufletele și atunci când se întâlnesc ies scântei de bucurie și de show total. Vreau să ne distrăm și să ne jucăm cu toții memorabil și imprevizibil de frumos”, spune Smiley.

2 artiști. 2 scene. 1 singur învingător! Tu pe cine susții la Red Bull SoundClash 2026? Shurubel va conduce bătălia ca MC, iar Albwho va întreține atmosfera de la pupitrul de DJ. Porțile de la Romexpo se deschid la ora 18:00. Biletele și detaliile sunt pe redbull.ro/soundclash.