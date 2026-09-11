Astfel, muzicianul a participat la ediția din 2026 a evenimentului Guitar Meeting Festival, care a avut loc în Sibiu, și spune că, pentru asta, le este recunoscător celor de la Asociația Culturală Play, care i-au oferit ocazia să apară ”înaintea unui public cu adevărat special”.

De asemenea, Andrei spune că toți cei care au învățat piesele Goodbye To Gravity și au venit să le cânte alături de el ”au vindecat ceva din durerea ultimilor ani”.

”Există experiențe în viață înaintea cărora cuvintele pălesc. Încerc de câteva zile să exprim ce-a însemnat pentru mine ediția de anul acesta a Guitar Meeting Festival , dar am senzația că orice aș spune, este prea puțin. Totuși, simt nevoia să aștern câteva gânduri aici, deoarece este un eveniment care merită toată susținerea din lume. Este pentru prima dată în 11 ani când îmi găsesc curajul să urc din nou pe scenă, iar pentru asta le sunt recunoscător celor de la Asociația Culturală Play, care mi-au oferit ocazia să apar înaintea unui public cu adevărat special. Toți cei care au învățat piesele Goodbye To Gravity și au venit să le cânte alături de mine au vindecat ceva din durerea ultimilor ani și, mai important, au dus mai departe mesajul și menirea muzicii noastre.”, spune artistul.

În continuare, Andrei Găluț le trasmite tuturor celor care au participat la Guitar Meeting că i-au ”redat credința că ”putem să construim comunități care să însănătoșească România”.

”Speranța este o forță tot mai rară zilele acestea și pot să spun, fără să exagerez, că oamenii pe care i-am întâlnit la festival, de la chitariști, la fani, voluntari, staff, jurnaliști și participanți în general, indiferent de vârstă, mi-au redat credința că, atunci când ne unim pentru ceva în care credem - în acest caz, educația prin muzică - putem să construim comunități care să însănătoșească România”, spune el.