Potrivit Ministerului Apărării de la Minsk, citat de agenția AFP, manevrele au avut un „caracter strict defensiv”, transmite Agerpres.

Exercițiile, care s-au derulat de marți până vineri, au fost concepute cu scopul „consolidării capacităţii trupelor de a proteja suveranitatea şi integritatea teritorială a statului”. Deși autoritățile din Belarus nu au oferit date cu privire la numărul exact de efective militare mobilizate, ministerul a detaliat scenariile testate pe teren. Acestea au inclus proceduri de apărare a frontierelor, neutralizarea unor grupuri de sabotaj, precum și antrenamente specifice pentru combaterea dronelor și utilizarea tactică a acestor aparate.

Evaluând desfășurarea manevrelor, oficialii militari au transmis un raport pozitiv: „Unităţile au operat pe un front larg, îndeplinindu-şi misiunile conform scenariului exerciţiului într-un context complex şi în evoluţie constantă, şi au îndeplinit cu succes sarcinile care le-au fost încredinţate”.

Contextul militar la frontiera europeană

Astfel de antrenamente regionale, deși de o anvergură mai redusă, fac parte din rutina militară a regimului de la Minsk. Belarus organizează anual zeci de exerciții locale, la care se adaugă cel puțin două manevre majore, desfășurate alături de aliații săi, în special Rusia.

Spre exemplu, în toamna anului trecut, în septembrie 2025, Moscova și Minskul au organizat exercițiile strategice Zapad-2025. Acele manevre ample au mobilizat aproximativ 100.000 de soldați și s-au desfășurat, de asemenea, în proximitatea granițelor belaruse cu blocul comunitar.

La polul opus, ca reacție la mișcările de trupe din Est, și statele membre NATO au organizat în ultimii ani aplicații militare în apropierea frontierelor cu Rusia și Belarus.