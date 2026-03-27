După pasa decisivă reușită împotriva României, Arda Guler a devenit jucătorul cu cele mai multe pase decisive pentru Turcia din noiembrie 2022, dată când și-a făcut debutul pentru „Țara Semilunei”, scrie sport.ro.
Arda Guler cucerește terenul și inimile fanelor. Fetele au devenit interesate de fotbal când l-au văzut în joc | GALERIE FOTO
În play-off-ul România-Turcia pentru Mondiale, Arda Guler a fost jucătorul decisiv. Unicul gol al meciului a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, după o pasă decisivă venită de la tânărul mijlocaș de doar 21 de ani.
Arda Guler, mijlocașul de la Real Madrid, nu a atras atenția doar a microbiștilor, ci și a microbistelor. Tânărul fotbalist a cucerit inimile fanelor, iar pe rețelele sociale este apreciat mai ales pentru editurile cu el pe teren.
