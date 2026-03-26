„În vizita oficială de anul trecut, la Ankara, i-am oferit în dar omologului meu turc, Hakan Fidan, o minge semnată de legenda fotbalului care uneşte ţările noastre, Gheorghe Hagi. Pentru că Gheorghe Hagi este respectat deopotrivă în ambele ţări şi rămâne un simbol al excelenţei care a adus bucurie atât suporterilor români cât şi turci. A fost o onoare că a acceptat propunerea noastră de a contribui la relaţia diplomatică bilaterală.”, afirmă, ministrul Oana Ţoiu, joi seară, pe pagina sa de Facebook.

Joi seară, România şi Turcia au avut la Istanbul un meci decisiv de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada şi Mexic.

„În seara asta, emoţiile noastre vor fi cu jucătorii noştri. Hai, România! Relaţiile dintre popoare se construiesc nu doar prin istorie, comerţ, turism, tratate ci şi prin momentele intense din sport unde, pentru o vreme, chiar dacă din faţa televizorului, trăim acelaşi moment cu mari emoţii”, mai spune Oana Ţoiu.

Naționala României a fost eliminată din play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026, după ce a pierdut cu 1-0 în fața Turciei, la Istanbul. Tricolorii au avut ocazii importante, inclusiv două bare, dar nu au reușit să întoarcă scorul.