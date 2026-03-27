El a precizat că Mircea Lucescu va fi la conducerea naţionalei şi la următoarea partidă.

„Cu siguranţă va rămâne domnul Lucescu şi pentru următorul joc”, a spus Burleanu.

El a precizat că după înfrângere „este o părere de rău din partea tuturor”.

„Am fost în joc. Chiar dacă recunoaştem că Turcia a fost o echipă mai bună, echipa noastră a arătat că a putut să se ridice la nivelul Turciei. Am avut neşansă. Dacă ar fi intrat şutul lui Nicu Stanciu am fi fost în altă situaţie”, a mai spus Burleanu.

„Este un eşec al nostru, al tuturor”, a mai spus Burleanu despre ratarea calificării la CM.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.