Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute de Parchetul Districtual, Ministerul de Interne și Agenția Națională de Securitate din Plovdiv, după descoperirea organizației „Ku Klux Klan – Divizia Plovdiv”, relatează bTV, citează btvnovinite.

Un bărbat în vârstă de 32 de ani este acuzat că a condus organizația din ianuarie 2025 până la 16 noiembrie 2026.

Potrivit procurorilor, gruparea avea zece membri, iar printre persoanele puse sub acuzare se numără patru minori cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani.

Membrii grupării foloseau salutul nazist

Membrii organizației se întâmpinau cu salutul nazist și recurgeau la acte de violență împotriva noilor recruți, ca parte a procesului de aderare la grupare, relatează BGNES.

Procurorii urmează să solicite vineri instanței arestarea preventivă a bărbatului de 32 de ani.

Celelalte zece persoane au fost eliberate, adulții pe cauțiune de câte 1.000 de euro, iar cei patru minori au fost plasați sub supravegherea serviciilor specializate pentru minori.

Parchetul a mai anunțat că doi dintre tinerii arestați pentru uciderea lui Georgi Kuzev, în vârstă de 37 de ani, pe Dealul Tineretului din Plovdiv, făceau parte din anturajul organizației, fără a fi însă membri ai acesteia.

Ancheta este în desfășurare.