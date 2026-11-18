Cu câteva secunde înainte de seism, un sunet mai puțin obișnuit i-a avertizat pe unii dintre români printr-un sistem creat de Google pentru telefoanele Android.

Cei de la Departamentul pentru Situații de Urgență spun că autoritățile nu emit mesaje RO-Alert în astfel de situații pentru că ar putea provoca panică. Și psihologii confirmă că acestea pot declanșa reacții diferite, de la calm până la blocaj.

Unii au primit avertizarea cu câteva secunde înainte, alții chiar în timpul seismului.

Mesajul anunța un cutremur cu magnitudinea estimată la 6 sau 6,5 și îi îndemna pe oameni să se adăpostească, să se ghemuiască și să aștepte până când trece pericolul.

Corespondent Știrile PRO TV: „Accelerometrul, senzorul care știe când rotim telefonul, e folosit ca seismograf. Când sute sau mii de telefoane din aceeași zonă detectează aceeași mișcare, înseamnă că e cutremur. Un server analizează semnalele și, în câteva fracțiuni de secundă, pleacă notificările către telefoanele noastre.

Unui cutremur din Vrancea îi ia în jur de 25-30 de secunde să ajungă la București. Internetul ajunge mai repede și poți câștiga astfel și 10 secunde. Sistemul funcționează pe mai mult de două miliarde de telefoane, în peste 200 de țări și regiuni, iar în zonele active seismic poate salva vieți.

Este un serviciu gratuit, făcut de Google, activ din fabrică pe aproape toate telefoanele cu Android, cam trei din patru telefoane din România. Dar nu este perfect. Poate estima greșit magnitudinea: azi-noapte, la noi, a arătat pe unele telefoane 6,5, față de 5,7, cât a măsurat INFP. În Turcia, în 2023, a greșit în sens invers: a subestimat cutremurul care a ucis peste 50.000 de oameni, iar alerta de nivel maxim nu a ajuns aproape la nimeni.”

De ce autoritățile nu trimit mesaje RO-Alert înaintea cutremurelor

Autoritățile române au luat decizia de a nu trimite mesaje RO-Alert înaintea cutremurelor pentru că avertizările transmise cu doar câteva secunde înainte ar putea provoca mai multă panică decât ar ajuta.

Psihologii spun că alertele de avertizare duc la reacții care nu pot fi anticipate și care sunt foarte diferite de la un om la altul.

Diana Marcu, psiholog: „O asemenea avertizare cu câteva secunde înainte, cu insuficient de puțin timp înainte, are mai degrabă o valoare negativă, aceea de a te băga în panică, de a te face să te pierzi, de a te speria și mai tare. Sigur că depinde de personalitatea noastră odată. Putem fi niște modele mai anxioase sau niște modele mai relaxate, să zicem, și atunci cumva mă încarc mai repede sau rămân mai stăpân pe mine. Niște timp, depinde de asemenea și de experiențele pe care le-am avut, experiențele anterioare în general, experiențe de viață și experiențe cu alte cutremure.”

În Japonia, Chile sau în Indonezia se produc frecvent cutremure, iar populația este educată să reacționeze rapid și chiar automat în aceste situații.