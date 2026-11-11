Angajata a contestat decizia în instanță, iar judecătorul i-a dat câștig de cauză: concedierea a fost declarată ineficientă, compania fiind obligată să o reangajeze și să îi plătească despăgubiri pentru întreaga perioadă în care a fost ținută departe de locul de muncă, relatează fanpage.it.

Femeia avea un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu program part-time, încă din 2006. După ce a primit notificarea audio prin care i se comunica încetarea raporturilor de muncă, aceasta a decis să conteste măsura și s-a adresat Tribunalului din Grosseto.

De ce a fost considerată ilegală concedierea prin WhatsApp

Cazul a ajuns în instanța specializată în litigii de muncă după ce o încercare de conciliere cu inspectoratul teritorial de muncă nu a dus la niciun rezultat. Femeia a contestat în special modalitatea prin care angajatorul i-a comunicat decizia de concediere. Potrivit relatărilor, compania nu s-a prezentat în instanță.

Elementul decisiv în acest dosar nu a fost conținutul mesajului, ci forma în care a fost transmis. Administratorul companiei a ales să îi comunice angajatei concedierea printr-o înregistrare audio, fără să îi trimită un document scris.

Judecătorul a considerat că mesajul vocal reprezintă o comunicare verbală. Faptul că înregistrarea a fost transmisă prin WhatsApp și putea fi păstrată și ascultată ulterior nu a fost suficient pentru a-i conferi valoarea unui document scris.

Soluția este în concordanță cu jurisprudența Curții Supreme din Italia, potrivit căreia concedierea verbală este lipsită de efecte juridice și nu determină încetarea raportului de muncă.

Femeia va fi reintegrată și va primi despăgubiri

În urma procesului, Tribunalul din Grosseto a recunoscut dreptul femeii la reintegrarea în funcție, aplicând protecția prevăzută de articolul 18 din Statutul lucrătorilor.

Compania trebuie să o primească din nou la locul de muncă și să îi plătească despăgubiri pentru perioada cuprinsă între momentul concedierii și reintegrarea efectivă. De asemenea, angajatorul este obligat să achite contribuțiile de asigurări sociale și celelalte contribuții aferente acestei perioade.

Pe lângă aceste obligații, firma trebuie să suporte și cheltuielile de judecată, estimate la 4.629 de euro, potrivit publicației Open.

Decizia instanței nu înseamnă că orice concediere comunicată prin WhatsApp este automat ilegală. Diferența esențială este reprezentată de forma mesajului transmis angajatului.

Astfel, un document scris, transmis prin intermediul aplicației, poate îndeplini cerința legală privind comunicarea concedierii. În schimb, un mesaj vocal este considerat o comunicare verbală și nu înlocuiește documentul scris cerut de legea italiană.