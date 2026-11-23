Eritritolul este aproape la fel de dulce ca zahărul obișnuit, însă are un conținut caloric foarte redus și nu determină creșterea nivelului de insulină. Acest compus se găsește în mod natural în unele fructe, precum perele și strugurii, iar organismul uman produce, la rândul său, cantități mici de eritritol din glucoză, potrivit Science Alert.

Faptul că această substanță se găsește în mod natural în organism nu înseamnă însă că poate fi consumată fără restricții.

Începând cu anii 1990, eritritolul, care este un îndulcitor cu puține calorii, a început să fie utilizat la scară largă. Cu toate acestea, efectele sale pe termen lung asupra sănătății sunt încă insuficient cunoscute. Iar informațiile disponibile până acum au ridicat unele semne de întrebare.

Recent, cercetătorii au identificat concentrații crescute ale acestui îndulcitor în sângele pacienților cu obezitate, diabet și boli cardiovasculare.

O echipă de cercetători din China a identificat acum o posibilă legătură genetică între nivelul eritritolului din sânge și riscul de accident vascular cerebral.

Rezultatele studiului au fost publicate în revista The International Journal of Molecular Sciences.

„Deși acești compuși sunt promovați frecvent pentru controlul greutății și al glicemiei, efectele lor pe termen lung asupra circulației sanguine cerebrale și asupra proceselor inflamatorii nu sunt încă suficient de bine definite”, a spus endocrinologul Ao Zhong, de la Universitatea de Știință și Tehnologie Huazhong, și colegii săi.

Acest lucru este îngrijorător, au adăugat cercetătorii, deoarece populațiile care consumă cel mai mult acești înlocuitori ai zahărului sunt, în mod disproporționat, afectate deja de probleme cardiovasculare.

„Această lacună în cunoaștere ridică o întrebare de importanță clinică urgentă: îndulcitorii artificiali, utilizați pe scară largă, reprezintă factori de expunere noi și independenți, care accelerează evoluția bolilor în rândul acestei populații vulnerabile?”, au explicat autorii.

Studiile au ridicat semne de întrebare privind efectele eritritolului asupra inimii și creierului

În 2023, un studiu realizat pe mai mult de 2.000 de adulți din Statele Unite a arătat că persoanele cu niveluri ridicate de eritritol în sânge aveau un risc aproape dublu de a suferi evenimente cardiovasculare majore, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral, în următorii trei ani.

Într-un studiu-pilot de mici dimensiuni, opt participanți sănătoși au consumat 30 de grame de eritritol. Concentrația substanței în sângele acestora a crescut de aproximativ 1.000 de ori, iar nivelul ridicat s-a menținut mai mult de două zile.

Un an mai târziu, alte rezultate au consolidat ipoteza că eritritolul ar putea avea efecte asupra sănătății. În 2024, cercetătorii au analizat impactul consumului de eritritol sau glucoză asupra a 20 de voluntari sănătoși.

Participanții care au consumat eritritol, spre deosebire de cei care au primit glucoză, au înregistrat o creștere de peste 1.000 de ori a concentrației acestei substanțe în plasmă.

Mai mult, consumul de eritritol a crescut reactivitatea trombocitelor, ceea ce ar putea favoriza formarea cheagurilor de sânge.

Ar putea exista și alte mecanisme prin care eritritolul influențează riscul de AVC.

În 2025, cercetătorii de la Universitatea Colorado din Boulder au identificat o posibilă legătură între acest înlocuitor al zahărului și vasele de sânge din creier.

În experimentele de laborator, eritritolul a avut efecte dăunătoare asupra celulelor care formează bariera hemato-encefalică, structura protectoare care separă sângele de sistemul nervos central.

„În linii mari, dacă vasele de sânge sunt mai constrânse, iar capacitatea organismului de a descompune cheagurile de sânge este redusă, riscul de AVC crește”, a declarat la momentul respectiv Auburn Berry, fiziolog și unul dintre autorii studiului.

„Cercetarea noastră demonstrează nu doar acest lucru, ci și mecanismul prin care eritritolul ar putea crește riscul de accident vascular cerebral”, a adăugat el.

Noi dovezi au legat concentrația eritritolului din sânge de riscul de AVC

Zhong și colegii săi au identificat o asociere între concentrația eritritolului din sânge și riscul de AVC.

Cercetătorii au constatat că persoanele cu predispoziție genetică pentru niveluri mai ridicate de eritritol în sânge au o probabilitate cu aproape 25% mai mare de a suferi un accident vascular cerebral ischemic.

În analizele computaționale suplimentare, autorii au identificat inflamația, stresul oxidativ, hipoxia (deficitul de oxigen) și leziunile vasculare drept posibile mecanisme biologice care ar putea explica legătura dintre eritritol și AVC.

De asemenea, echipa de cercetare a identificat trei gene – MMP9, TLR4 și HIF1A – care au apărut în mod repetat în analize și care ar putea avea un rol important în riscul de accident vascular cerebral.

Aceste rezultate „nu trebuie interpretate ca dovezi directe că aportul alimentar de eritritol provoacă accidente vasculare cerebrale”, precizează autorii.

Cu toate acestea, dovezile privind o legătură între concentrația eritritolului în sânge și riscul de AVC se acumulează.

Rezultatele sunt similare cu cele ale unui alt studiu genetic recent, publicat în 2025, care a inclus o analiză la nivelul întregului genom realizată pe 8.167 de persoane din Europa.

Cercetătorii au descoperit că persoanele ale căror caracteristici genetice indicau o predispoziție pentru niveluri mai ridicate de eritritol aveau o probabilitate cu aproape 16% mai mare de a suferi un AVC ischemic și cu aproape 8% mai mare de a dezvolta o boală coronariană.

„Aceste rezultate se referă la concentrația eritritolului în sânge și nu demonstrează în mod direct că aportul alimentar de eritritol provoacă AVC, deoarece nivelurile din sânge pot reflecta și producția proprie a organismului, metabolismul și modul în care rinichii elimină această substanță”. „Cu toate acestea, având în vedere că eritritolul consumat prin alimentație poate crește concentrația sa în sânge, asocierea observată ridică un posibil semnal de alarmă privind siguranța acestui îndulcitor”, au explicat autorii celui mai recent studiu.

Un studiu clinic ar putea clarifica efectele consumului de eritritol

La Universitatea California din Davis (UCD) se desfășoară un studiu clinic menit să ofere dovezi suplimentare. Participanții vor consuma, timp de câte două săptămâni, băuturi îndulcite cu eritritol sau aspartam, într-un experiment randomizat, cu design încrucișat.

Cercetătorii vor analiza dacă eritritolul influențează activarea și aderența trombocitelor, precum și markerii inflamației vasculare.

Rezultatele ar putea contribui la o mai bună înțelegere a efectelor acestui îndulcitor, considerat până acum o alternativă la zahăr cu puține calorii și fără efecte importante asupra glicemiei.