S-au înregistrat 145 de voturi pentru, 83 împotrivă şi două abţineri, potrivit Agerpres.

Comisia de anchetă va avea ca obiective: verificarea legalităţii intrării şi şederii cetăţenilor străini pe teritoriul României, cu accent pe fluxurile provenite din regiunile Asia de Sud şi Asia de Sud-Est; identificarea tiparelor şi tendinţelor în rândul faptelor antisociale, pe baza datelor statistice oficiale furnizate de autorităţile competente privind infracţiunile şi contravenţiile săvârşite de cetăţeni străini, cu defalcare pe naţionalităţi; investigarea migraţiei secundare ilegale – cazurile persoanelor care intră legal în România, inclusiv în baza permiselor de muncă, dar ulterior încearcă să ajungă ilegal în alte state membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, comisia se va ocupa de examinarea eventualelor abuzuri ale angajatorilor şi intermediarilor implicaţi în recrutarea şi aducerea lucrătorilor străini din aceste regiuni, precum şi a situaţiilor în care cetăţeni străini sunt implicaţi în calitate de autori în exploatarea sau traficul de persoane, cu evaluarea activităţii Inspectoratului General pentru Imigrări, a Poliţiei de Frontieră şi a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, inclusiv a eficienţei verificărilor şi a măsurilor de control.

Un alt obiectiv este identificarea vulnerabilităţilor legislative şi administrative care pot favoriza încălcarea regimului migraţiei şi formularea de propuneri de remediere.

Termenul de depunere a raportului este de 120 de zile.

La dezbateri, deputatul AUR Dan Tanasă a afirmat că prezenţa pe teritoriul României a peste o sută de mii de muncitori din afara spaţiului european nu înseamnă doar „forţă de muncă ieftină din ţări de lumea a treia”, ci şi migraţie în masă.

El a citat mai multe discursuri ale lui Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, din 2025, în care acesta a susţinut, printre altele, că „migraţia în masă reprezintă o ameninţare existenţială la adresa civilizaţiei occidentale şi subminează stabilitatea unor aliaţi-cheie ai Americii”.

„La 31 decembrie 2024, în România erau peste 101.000 de muncitori, pentru ca la sfârşitul lui 2025 să avem peste 149.000 de muncitori din afara spaţiului european. Foarte mulţi dintre aceştia, aflăm acum, doresc viză de reîntregire a familiei. Aşadar, nu mai este vorba despre forţă de muncă ieftină din ţări de lumea a treia, este vorba de migraţie în masă, pentru că în câţiva ani 150.000 se pot transforma lejer în 700.000 – un milion. Treziţi-vă! Votaţi înfiinţarea acestei comisii, pentru că ceea ce se întâmplă în Vestul civilizat este deosebit de periculos”, a declarat deputatul AUR.

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a spus că statul trebuie să ia măsuri împotriva migraţiei ilegale, dar problema ridicată de AUR pentru înfiinţarea acestei comisii este una falsă, pentru că România nu se confruntă cu o migraţie ilegală.

„În România avem lucrători din alte ţări care au drept de şedere şi au drept de muncă în această ţară. Extremiştii nu vor să facă o distincţie între migraţia ilegală şi lucrătorii străini care ajung la noi în ţară cu drept de şedere şi cu drept de muncă. E foarte important să vedeţi că printre iniţiatori este un inculpat care a fost inculpat chiar pentru faptul că a incitat la ură împotriva lucrătorilor străini”, a afirmat acesta.

El i-a acuzat pe cei de la AUR că „vor să înregistreze lucrările acestei comisii şi după aceea să posteze pe reţelele sociale, să aibă combustibil pentru ură”.

„Am o rugăminte pentru toate partidele centriste să nu intrăm în acest joc periculos al urii propus de extremişti”, a transmis deputatul UDMR.

Liderul deputaţilor minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, a subliniat că trebuie respectată legea.

„Ca orice ţară normală la cap, România are legi şi se guvernează după legi. Dacă legile nu sunt respectate, asta este o altă problemă. Spunea cineva de reîntregirea familiei pentru cei care vin cu acte de muncă şi se stabilesc aici. Acolo înseamnă că nu se respectă legea, că ei au primit cetăţenie de la biroul pentru cetăţenie, pe baza căreia cer reîntregirea. Nu e în ordine, pentru că înseamnă că acel birou nu şi-a făcut datoria”, a apreciat Pambuccian.

Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean a fost de părere că cei de la AUR nu au soluţii pentru combaterea migraţiei, ci fac dovada doar de „populism” şi propagă o temă care nu este specifică pentru România, promovând „un discurs al urii”.

În opinia deputatei USR Cristina Prună, România are o mare problemă cu forţa de muncă, având în vedere că șase milioane de români au migrat în străinătate în ultimii 37 de ani.

„De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că avem taxe foarte mari pe muncă, pentru că statul român taxează munca şi o descurajează şi pentru că românii câştigă mult prea puţin şi trebuie să plece peste hotare. Lucrul acesta nu este abordat de Parlamentul român, ci se abordează non-teme de tipul comisiei de anchetă care să ancheteze nu ştiu ce migranţi care oricum vin aici pe cote care sunt stabilite anual”, a adăugat Prună.

Potrivit deputatului PSD Adrian Câciu, cei care vorbesc de românii din afară nu au făcut niciun proiect în sprijinul lor. „Taxele pe care le plătesc migranţii sunt aceleaşi cu taxele pe care le plătesc românii, nu asta i-a îndepărtat pe români de ţară, banii i-au îndepărtat, plata de mizerie”, a spus Câciu.