(P) 20 de ani în România, un nou proiect pentru comunitate: Auchan construiește 10 locuințe alături de Habitat for Humanity

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Retailerul alocă 625.000 de euro pentru 10 locuințe, de care vor beneficia direct peste 35 de persoane.

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Peste 1.000 de seturi educaționale de construcție vor ajunge gratuit în școlile din 18 orașe, într-un demers de conștientizare și educație pentru solidaritate și sprijin pentru comunitate

În anul în care sărbătorește 20 de ani pe piața locală, Auchan România, în parteneriat cu Habitat for Humanity, lansează „Căsuțe pentru căsuțe”, un proiect de solidaritate prin care susține construirea a 10 locuințe pentru familii aflate în situații de vulnerabilitate. Auchan a alocat 625.000 de euro pentru realizarea proiectului, iar locuințele vor fi construite în perioada 2026-2027, în două localități din județele Bacău și Prahova. Clienții sunt invitați să se alăture inițiativei prin achiziția unor căsuțe de jucărie pentru construcție, colecționabile și disponibile în magazinele Auchan, banii din vânzarea acestora mergând ca sprijin către construcția de case reale, pentru familiile nevoiașe.

Clienții vor găsi în toate magazinele Auchan, inclusiv în magazinele MyAuchan Petrom și pe auchan.ro, opt modele de căsuțe colecționabile, care pot fi cumpărate individual și care, împreună, formează simbolic o stradă. Prețul unui kit este de 39,99 lei: https://www.auchan.ro/casute-pentru-casute/produsul

„La 20 de ani de Auchan în România, recunoștința noastră către clienți și comunități se exprimă și prin ceea ce facem concret pentru ele. Prin Căsuțe pentru căsuțe, un gest simplu făcut la cumpărături capătă o semnificație mult mai mare. Noi am făcut deja primul pas prin susținerea construcției celor 10 locuințe, iar acum îi invităm și pe clienții noștri să ni se alăture. O căsuță construită acasă, împreună cu cei dragi, poate deschide o conversație despre ce înseamnă să ai un loc sigur în care să trăiești și despre cum îi putem sprijini pe ceilalți. Această idee merge mai departe și în școli, unde copiii vor construi împreună și vor descoperi sensul solidarității, Pur și simplu, le mulțumim tuturor celor care aleg să fie parte din acest proiect”, a declarat Raluca Mindirigiu, Director Marketing și Relații Client, Auchan România.

1.000 de seturi educaționale ajung în peste școlile din 18 orașe

Proiectul are și o componentă educațională. Astfel, retailerul va distribui gratuit 1.000 de seturi educaționale de construcție, diferite de căsuțele colecționabile disponibile la vânzare, în școli din cele 18 orașe în care compania operează hipermarketuri. Seturile destinate școlilor conțin un număr mare de piese și nu au un model prestabilit, astfel încât elevii să poată construi împreună, la nivel de clasă sau grupă, propria interpretare a unei case. Inițiativa are rolul de a aduce în discuție, într-un mod creativ, teme precum empatia, solidaritatea și importanța unui „acasă” sigur.

„Parteneriatul nostru cu Habitat for Humanity a început în 2023 și a crescut de la an la an în jurul unei mize: sprijinirea familiilor pentru care accesul la o locuință sigură și decentă este încă o provocare majoră. Anul acesta, prin susținerea construirii a 10 locuințe, vrem să oferim stabilitate și un punct real de plecare unor familii aflate în situații de vulnerabilitate. Pentru noi, impactul acestui proiect se vede în viața de zi cu zi a beneficiarilor, în siguranța pe care o casă o poate aduce și în șansa de a trăi împreună cu familiile lor în condiții mai bune. În același timp, colegii Auchan vor putea fi din nou alături de echipele Habitat pe șantiere și să contribuie direct la realizarea acestor locuințe, ca voluntari”, a declarat Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate, Auchan România.

Proiectul se adresează atât familiilor cu venituri reduse, cât și persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate extremă. Locuințele vor fi predate complet construite și finisate, racordate la utilități, incluzând finisaje interioare și exterioare, instalații electrice, sanitare și termice, precum și dotările sanitare esențiale.

Casele sunt construite pe structură din lemn, în formule de tip duplex și cvadruplex. Într-o analiză realizată de Habitat for Humanity împreună cu Carbon Tool, pentru o structură de duplex, utilizarea lemnului a indicat o reducere de 17% a emisiilor de carbon încorporat față de o structură convențională din beton, demonstrând că locuințele accesibile pot integra și soluții cu un impact de mediu redus.

Activitățile de pe șantiere implică atât voluntari, cât și echipe profesioniste, într-un mix estimat la aproximativ 70% contribuție voluntară și 30% echipe de constructori, toate lucrările fiind realizate sub coordonarea și verificarea specialiștilor.

Auchan România și Habitat for Humanity colaborează din 2023. Primul proiect susținut a fost construirea cantinei BufKids din Buftea, destinată unui număr de 50 de copii, printr-un sprijin financiar de 40.000 de euro. În 2024, colaborarea a continuat prin proiectele New Homes Moinești și Hope Build Țuțora, pentru care Auchan a oferit un sprijin financiar de 115.000 de euro. În același an, 120 de angajați Auchan România au dedicat aproximativ 1.000 de ore de voluntariat pe șantierele Habitat din Iași, contribuind la construirea locuințelor pentru două familii. În 2025, Auchan a susținut proiectul Hope Build Berceni printr-o contribuție financiară de 40.000 de euro.

Prin proiectul „Căsuțe pentru căsuțe”, parteneriatul intră în 2026 într-o nouă etapă, prin construirea celor 10 locuințe din Moinești și Berceni.

Despre Auchan România

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount & un ATAC Super Discount, 9 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Acestora li se adaugă un pachet complex de soluții pentru parteneri și clienți, precum și compania de furnizare de energie Auchan Renewable Energy. Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.

Despre Habitat for Humanity România

Habitat for Humanity România este o organizație non-guvernamentală, înființată în 1996, care sprijină familiile vulnerabile să aibă o locuință decentă, sigură și accesibilă. În cei 30 ani de activitate au lucrat alături de familiile-partener, voluntari și parteneri corporate pentru a îmbunătăți condițiile de trai și a sprijini comunitățile vulnerabile să devină mai puternice și independente.

Rezultatele Habitat:

Peste 100.000 de români ajutați prin programele de locuire

5.100 de locuințe reabilitate sau construite de la zero

Peste 55.000 de voluntari le-au fost alături de-a lungul timpului pe șantier.

Casute pentru casute auchan 20 de ani
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