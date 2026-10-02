Potrivit Ministerului Sănătăţii, vaccinarea este una dintre cele mai sigure şi eficiente metode de protecţie împotriva gripei, scrie Agerpres.

Astfel, făcut în fiecare an, vaccinul ajută la reducerea riscului de forme severe, complicaţii şi spitalizare.

Cine poate beneficia gratuit de vaccinul antigripal

Imunizarea este recomandată cu prioritate copiilor cu vârsta de minimum 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, persoanelor care au anumite boli cronice, personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar, persoanelor şi copiilor instituţionalizaţi. Pentru aceste categorii cu risc crescut de îmbolnăvire vaccinul antigripal este gratuit, precizează MS într-un comunicat transmis vineri.

Totodată, persoanele cu vârsta între 45 şi 65 de ani, care nu au boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din preţul de referinţă al vaccinului.

Persoanele care nu se încadrează în categoriile beneficiare de compensare de 100% sau 50% se pot vaccina, de asemenea, după achiziţionarea vaccinului la preţ integral.

Cum se poate face vaccinarea antigripală

MS recomandă ca toţi cei care doresc să se vaccineze să se adreseze medicului de familie pentru prescrierea vaccinului. Acesta poate fi ridicat din farmacie, pe baza prescripţiei medicale, iar vaccinarea se poate face fie în cabinetul medicului de familie, fie în farmaciile comunitare autorizate pentru administrarea vaccinurilor.

„Recomandăm tuturor cetăţenilor să nu amâne vaccinarea antigripală şi să se imunizeze înainte de debutul sezonului rece. Vaccinarea anuală este una dintre cele mai importante măsuri de prevenţie. Toate formele de vaccin antigripal disponibile pentru sezonul în curs se găsesc în farmacii, în limita stocurilor disponibile. Este important ca fiecare dintre noi să acorde atenţia cuvenită protejării propriei sănătăţi şi a celor din jur”, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătăţii, citat în comunicat.

Pentru a reduce răspândirea gripei şi a altor viroze respiratorii, este important să se respecte câteva măsuri simple: igiena mâinilor, aerisirea cât mai des a încăperilor în care se stă, vaccinarea împotriva gripei şi să se ceară sfatul medicului atunci când simptomele sunt severe sau starea de sănătate se agravează.