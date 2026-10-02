Iar, pentru că proiectul de construcție a suferit modificări, lucrările sunt acum în întârziere. Între timp, pe fundul lacului vegetația este atât de deasă încât oamenii compară zona cu o mică deltă.

Andreea Răducu, peisagist: „Am inventariat toți arborii ca să vedem câți sunt sănătoși și câți prezintă pericol. S-au inventariat 1.800 de copaci, 200 sunt defrișati și alti 200 urmează. 1.200 se păstrează.”

Autoritățile spun acum că vor fi îndepărtați doar copacii uscați.

Corespondent Pro TV: „Copacul din spatele meu are aproximativ 140 de ani și după cum vedeți este înclinat spre mal. Inițial a fost marcat cu litera X, adică urma să fie tăiat. Acum specialiștii vor să-l salveze și au montat aceste elemente de susținere pentru a-l stabiliza. În același timp au pus și aceste garduri pentru a restricționa accesul trecătorilor."

Schimbarea proiectului echivalează cu o întârziere a lucrărilor.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei: „Am zis să regândim proiectul și să nu tăiem copacii, soluția va fi să rămână grinda pentru că este importantă, dar ea să fie adâncită, încât să poată fi pus pământ și să plantăm arbuști și copacii să fie salvați.”

Între timp vegetația s-a extins, iar în unele zone, plantele au format adevărate perdele verzi.

Constructorul spune că cel mai mare parc din Capitală ar trebui să revină la aspectul normal anul viitor. În același timp primăria a demarat un alt proiect prin care vrea să modernizeze zona.