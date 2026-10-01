În perioada 30 septembrie – 20 octombrie 2026, clienții vor descoperi în magazine și online noi oferte și activări dezvoltate sub umbrela mesajului aniversar „Pur și simplu, mulțumim!”.

Pe parcursul perioadei aniversare, Auchan a pregătit mii de oferte în toate raioanele, cu reduceri de până la 50% la produse din toate categoriile, atât prin reduceri directe, disponibile tuturor clienților, cât și prin beneficii dedicate membrilor MyCLUB Auchan. În perioada 30 septembrie – 11 octombrie, clienții beneficiază și de 30% bani înapoi sub formă de bonus pe cardul MyCLUB la toată gama LEGO. Campania include, de asemenea, oferte dedicate zonei Gastro, unde vor fi disponibile inclusiv meniuri cu reduceri de până la 50%. Linkul ofertelor.

„Douăzeci de ani alături de consumatorii din România ne-au făcut să înțelegem că relevanța vine din valoarea pe care o aducem zi de zi în viața oamenilor. Nevoile clienților s-au schimbat, iar noi am evoluat odată cu ele, păstrând aceeași responsabilitate: să facem cumpărăturile mai accesibile și mai simple. Aniversarea celor 20 de ani Auchan în România este un prilej de a le mulțumi prin fapte clienților care ne-au fost alături. De aceea, am construit această perioadă aniversară în jurul lucrurilor care definesc relația noastră cu ei: prețuri mici și beneficii concrete, experiențe pe care familiile le pot descoperi împreună și inițiative prin care contribuim la comunitățile din care facem parte. Fiecare dintre acestea spune, în felul său, același lucru: Pur și simplu, mulțumim”, a declarat Raluca Mindirigiu, Director Marketing și Relații Client, Auchan România.

Cursa ofertelor campioane revine

Pe 12 octombrie 2026, de la ora 18:00, Auchan readuce în magazine Cursa ofertelor campioane, una dintre activările dedicate aniversării. Participanții la cursă vor trebui să formeze un coș cu 20 de produse prestabilite, iar primii trei participanți din fiecare magazin care finalizează cursa vor fi desemnați câștigători, premiul fiind cele 20 de produse gratuite și un voucher de fidelitate de 200 lei.

În plus, pe întreaga perioadă aniversară, 30 septembrie – 20 octombrie, comenzile de minimum 300 de lei plasate pe auchan.ro beneficiază de livrare gratuită.

Colecția Mondo Aventura: o călătorie de descoperire pentru copii

Începând cu 30 septembrie 2026, Auchan lansează Mondo Aventura, o campanie care combină colecționarea de magneți cu joaca, învățarea și explorarea digitală. În centrul colecției se află o hartă magnetică a lumii, completată cu magneții colecționați, iar experiența continuă în aplicația Mondo Aventura, unde copiii pot explora țări și continente într-o aventură 3D, pot răspunde la quiz-uri, debloca badge-uri și câștiga recompense.

Campania este integrată în programul de fidelitate MyCLUB Auchan și funcționează atât în magazine, cât și online. La fiecare 25 de lei cheltuiți, utilizatorii MyCLUB acumulează un timbru digital, iar la patru timbre primesc un voucher care poate fi utilizat pentru produsele participante. Colecția este completată de articole dedicate copiilor, precum binocluri, fluiere cu busolă, umbrele, pelerine sau sticle de apă reutilizabile. Campania se desfășoară până pe 4 ianuarie 2027, iar voucherele din aplicație pot fi utilizate până pe 24 ianuarie 2027.

Proiecte pentru comunitate: „Căsuțe pentru căsuțe” și susținerea construcției a 10 locuințe pentru familii vulnerabile

Aniversarea de 20 de ani include și o componentă amplă de responsabilitate socială. În cadrul proiectului „Căsuțe pentru căsuțe”, Auchan România, împreună cu Habitat for Humanity România, susține construirea a 10 locuințe pentru familii aflate în situații de vulnerabilitate, printr-o contribuție de 625.000 de euro.

Clienții sunt invitați să se alăture inițiativei prin achiziția căsuțelor de construcție colecționabile disponibile în toate magazinele Auchan, banii din vânzarea acestora mergând ca sprijin către construcția de case reale, pentru familiile nevoiașe. În paralel, proiectul implică și o componentă educațională: Auchan va oferi școlilor din 18 orașe seturi educaționale de construcție dedicate activităților de grup cu elevii. Construind împreună căsuțe de jucărie, elevii vor putea înțelege de ce unele familii au nevoie de sprijin pentru a avea o locuință și cum poate contribui o comunitate la o astfel de cauză.

Reciclarea bateriilor, încurajată printr-un nou beneficiu MyCLUB

Tot în cadrul inițiativelor aniversare, Auchan încurajează colectarea și reciclarea bateriilor uzate. La fiecare 10 baterii predate spre reciclare, membrii MyCLUB Auchan primesc un voucher de 20% reducere instant la întreaga gamă de baterii, disponibil prin cardul de fidelitate MyCLUB. Bateriile pot fi predate la Serviciul Clienți, unde cantitatea este înregistrată în aplicația ReCycle, iar după scanarea cardului MyCLUB voucherul este încărcat automat în contul clientului.

În cele două decenii de prezență pe piața locală, Auchan România a evoluat în linie cu schimbările din societate, economie și comportamentul de consum, de la un model centrat pe hipermarket la un ecosistem complex multicanal de soluții integrate pentru clienți și parteneri, păstrând ca fir roșu conducător prețurile mici, precum și susținerea și dezvoltarea producătorilor români și a produselor românești. Compania a investit până în prezent peste 750 de milioane de euro în România, dezvoltând una dintre cele mai relevante rețele comerciale multiformat din retailul local.

Despre Auchan România

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount & un ATAC Super Discount, 9 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Acestora li se adaugă un pachet complex de soluții pentru parteneri și clienți, precum și compania de furnizare de energie Auchan Renewable Energy. Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.