"Pentru a da satisfacţie creditorilor internaţionali, Nicuşor Dan foloseşte justiţia pentru a bloca alegerile anticipate. AUR priveşte cu maximă îngrijorare succesiunea evenimentelor din ultimele zile. După presiunile la adresa AUR, Ilie Bolojan este trecut prin malaxorul justiţiei pentru a renunţa la ideea alegerilor anticipate. Imediat după respingerea Guvernului Siegfried Mureşan şi după ce Ilie Bolojan a afirmat public că s-a deschis calea către alegeri anticipate, aflăm că liderul PNL a fost citat la DNA Iaşi în dosarul Fănel Bogoş. Chiar dacă suntem competitori politici ai lui Ilie Bolojan şi am criticat dur guvernarea sa, nu putem să nu observăm această 'coincidenţă'. Justiţia nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice. Bolojan trebuie să răspundă pentru orice faptă dacă există probe, dar dosarele penale nu pot deveni mijloace prin care un lider politic este determinat să renunţe la o anumită poziţie", se arată într-un comunicat al AUR transmis, joi.

Potrivit sursei citate, "după dezvăluirile făcute de George Simion de la tribuna Parlamentului privind presiunile exercitate asupra AUR şi după arestarea lui Călin Georgescu, este acum rândul lui Ilie Bolojan, doar - doar îşi vor instala guvernul marionetă dorit".

AUR cere ca justiţia să acţioneze exclusiv în baza legii şi a probelor, fără interferenţe politice, indiferent cine este persoana vizată.

"Nu acceptăm ca justiţia să fie folosită, dacă aceasta este miza, pentru blocarea anticipatelor şi constituirea cu orice preţ a unui Guvern marionetă al Palatului Cotroceni. Soluţia la actuala criză nu este presiunea asupra adversarilor sau competitorilor politici, ci întoarcerea la cetăţeni: alegeri anticipate", transmite AUR.