(P) Turul ciclist al României 2026, la Chișinău împreună cu Guvernul Moldovei, cu o concluzie unanimă: un moment istoric

În premieră, prima etapă a celei mai prestigioase competiții cicliste din România va fi organizată integral pe teritoriul Republicii Moldova.

Turul României 2026 a fost prezentat oficial la Casa Guvernului din Chișinău, pe 25 mai, cu participarea și sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. La eveniment au participat doi miniștri, patru președinți și vicepreședinți de raioane, patru primari și numeroși alți reprezentanți ai Guvernului și administrației publice, precum și Federația de Ciclism și Comitetul Olimpic din Republica Moldova. România a fost reprezentată de ambasadorul României în Republica Moldova, președintele Agenției Naționale pentru Sport, conducerea Federației Române de Ciclism, precum și de membri din boardul Auchan România, partenerul co-organizator al Turului României. Momentul confirmă importanța simbolică a acestei ediții: pentru prima dată în istoria competiției, startul oficial va avea loc în afara granițelor României.

Cea de-a 58-a ediție a Micii Bucle va debuta pe 8 septembrie 2026, la Chișinău, cu ceremonia de prezentare a echipelor în Piața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. A doua zi, pe 9 septembrie, caravana va parcurge primul traseu integral pe teritoriul Republicii Moldova, cu start din Chișinău și sosire la Ungheni în Piața Independenței.

Reprezentanții ambelor țări prezenți la conferința de presă de la Casa Guvernului din Chișinău au marcat în mod unanim importanța istorică a acestei ediții. De la miniștri și diplomați, până la lideri sportivi și parteneri din mediul privat, toți au subliniat că startul Turului României din Republica Moldova nu este doar o premieră sportivă, ci un simbol al legăturii dintre cele două țări. Oficialii moldoveni și-au exprimat mândria de a găzdui evenimentul și s-au angajat să mobilizeze resurse pentru promovarea sa, în timp ce reprezentanții români au salutat deschiderea și spiritul de colaborare cu care Republica Moldova a îmbrățișat acest proiect comun. Concluzia a fost aceeași de o parte și de cealaltă a Prutului: Turul României 2026 este un moment care merită sărbătorit și valorificat la maximum.

„Pentru noi este o onoare și o bucurie să facem parte din acest proiect. Nu puteam să nu acceptăm să facem parte dintr-un eveniment de o asemenea anvergură.” a declarat Dan Perciun, Ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

„Noi, bineînțeles, la Ministerul Culturii vom mobiliza toate resursele pe care le avem disponibile împreună cu reprezentanții administrației publice locale pentru ca oamenii să vină să promoveze tradițiile și valorile noastre.” - Cristian Jardan, Ministrul Culturii al Republicii Moldova. 

Cristian-Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova a subliniat importanța momentului: „Turul României nu ajunge la Chișinău, ci pornește de la Chișinău și lucrul acesta cred că înseamnă pentru noi toți foarte mult!”

Bogdan-Constantin Matei, Președintele Agenției Naționale pentru Sport„Astfel de competiții care unesc două țări cu istorie și tradiție extrem de bogate pot fi un exemplu de ceea ce înseamnă unitate prin sport. Astăzi arătăm încă o dată că România și Moldova construiesc poduri trainice, iar Turul României este unul dintre aceste poduri pe care îl inaugurăm astăzi.”

Pentru noi este o mândrie și ne bucurăm nespus de mult că Turul pornește din Chișinău. E o oportunitate pentru noi pentru a promova acest sport. Vom face tot posibilul să promovăm competiția cât mai mult pentru că este un moment de inspirație atât pentru copii, cât și pentru cei mari.” - Deonisii Codreanu, Președintele Federației de Ciclism din Republica Moldova.

Am avut astăzi plăcerea de a participa la evenimentul de lansare al Turului României 2026, pe malul basarabean al Prutului, la Chișinău. Nu ne formalizăm și încercăm să fim o adevărată echipă, pentru că despre asta este, de fapt, Turul României. Așa se construiește o cursă: nu doar cu echipe la start, ci și prin muncă în echipă” - Cătălin Sprînceană, Președintele Federației Române de Ciclism.

Pur și simplu mulțumim Guvernului Moldovei pentru o primire extraordinară! Este o mare bucurie să facem, pentru prima dată, o uniune ciclistă între cele două țări surori. Este un moment important, prin care vom descoperi elementele definitorii ale fiecărei regiuni traversate – de la gastronomie și producție locală, până la istorie. O ocazie rară să ne bucurăm de ceea ce suntem cu adevărat: o mare familie de români." – Tiberiu Dănețiu, Director Afaceri Instituționale Auchan România.

Program Turul României 2026

●       8 septembrie – Prezentarea Echipelor – Chișinău

●       9 septembrie – Etapa 1 – Chișinău – Ungheni

●       10 septembrie – Etapa 2 – Iași – Piatra Neamț

●       11 septembrie – Etapa 3 – Piatra Neamț – Băile Balvanyos

●       12 septembrie – Etapa 4 – Brașov – Ploiești

●       13 septembrie – Etapa 5 – Circuit București

Turul României 2026 este organizat de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan România în calitate de partener principal și co-organizator din 2019.

Programul complet și traseul integral al Turului României 2026 sunt disponibile pe www.turulromaniei.ro

Despre Turul României 

Inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă de pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională - Turului României, supranumită și „Mica Buclă”. Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România. Mai multe informații despre Turul României 2026 pe: www.turulromaniei.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/tourofromaniaofficial

