30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni

Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.

Anul 2024 a fost anul în care România și-a văzut democrația clătinându-se sub greutatea unui vot manipulat de algoritmi și dezinformare. Un candidat-fantomă, venit de nicăieri, a reușit să întoarcă voința unei națiuni printr-un plan bine regizat în mediul digital.

Alegerile au fost anulate: o premieră istorică, un șoc politic, un avertisment.

Țara s-a trezit prinsă între fake-news și tentativă de lovitură de stat, între promisiuni goale și haos controlat.

A fost anul în care am înțeles că democrația nu se apără doar cu voturi, ci și cu luciditate. 2024 rămâne anul în care România a descoperit cât de ușor pot fi furate nu buletinele de vot, ci mințile oamenilor.

