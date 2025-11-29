30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni

Protv 30 de ani
29-11-2025 | 19:45
Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.

Stirileprotv

Anul 2024 a fost anul în care România și-a văzut democrația clătinându-se sub greutatea unui vot manipulat de algoritmi și dezinformare. Un candidat-fantomă, venit de nicăieri, a reușit să întoarcă voința unei națiuni printr-un plan bine regizat în mediul digital.

Alegerile au fost anulate: o premieră istorică, un șoc politic, un avertisment.

Țara s-a trezit prinsă între fake-news și tentativă de lovitură de stat, între promisiuni goale și haos controlat.

A fost anul în care am înțeles că democrația nu se apără doar cu voturi, ci și cu luciditate. 2024 rămâne anul în care România a descoperit cât de ușor pot fi furate nu buletinele de vot, ci mințile oamenilor.

Crevedia
30 de ani de PRO TV. 2023 - Azilele groazei și tragedia de la Crevedia, o fisură morală adâncă în instituțiile statului

Dată publicare: 29-11-2025 19:45

