Cătălin Radu Tănase despre războiul din Irak, din 2003: "Armele de distrugere în masă n-au existat. E o realitate"

06-12-2025 | 09:01
În 2003, la patru ani după declanșarea războiului devastator din Iugoslavia, corespondentul PRO TV Cătălin Radu Tănase a ajuns în Irak, unde începuse “a doua furtună din deșert”, războiul din Irak.

Statele Unite și aliații săi au atacat țara din Golf, suspectând regimul lui Saddam Hussein că producea arme de distrugere în masă.

Era un conflict diferit pentru publicul român, deoarece, inițial, era „mai puțin personal,” fără trupele românești dislocate în zonă. Cu toate acestea, intensitatea trăită de reporterii aflați acolo era aceeași, spune Cătălin Radu Tănase.

“Armele de distrugere în masă” ale lui Saddam Hussein nu au existat , de fapt, așa cum avea să se dovedească ani mai târziu.

Cătălin Radu Tănase: „Îți aduci aminte toate sticluțele cu substanțe toxice prezentate de Colin Powell? […] Era dosarul roșu al lui Tony Blair, care a fost folosit de administrația Bush ca să înceapă războiul în Irak pentru căutarea armelor de distrugere masă, care n-au fost găsite niciodată. E o realitate. Acum o știm la atâția ani distanță, că n-au existat,” a precizat el.

În timpul călătoriei, a fost martor direct la atacuri, relatând cum instinctul preia controlul, în fața pericolului.

„Pe moment e greu să-ți dai seama ce se întâmplă. Acționează instinctele, nu stai să te gândești de două ori. […] Cred că eram undeva în sud, pe lângă Umm Qasr, trecusem frontiera în Irak, aproape de Basra. Fum mult în spate, ardeau puțurile de petrol, la fel scene supra-realiste, pentru oameni care nu trăiseră asemenea momente,” își amintește Cătălin.

"Poți să fii obiectiv, dar e imposibil să rămâi stană de piatră"

Privind retrospectiv, el spune că, deși în meserie se recomandă detașare față de evenimentele la care asiști ca reporter, acest lucru e imposibil.

Cătălin Radu Tănase: „Poate că unii o recomandă în meseria noastră - să existe o detașare și obiectivitate, o răceală, cumva, un zid între tine ca reporter și situația la care asiști. Mie mi-e greu să cred că se poate, pentru că dincolo de meserie suntem oameni și nimic din ce e omenesc nu ne e străin. E imposibil să rămâi stană de piatră... Poți să fii obiectiv, dar n-ai cum să nu fii empatic, pentru că dacă nu ești empatic, nu ești om.”

