30 de ani de PRO TV. 2013 – Anul în care România avea cea mai mare creștere economică și cea mai mică inflație

Protv 30 de ani
18-11-2025 | 19:52
×
Codul embed a fost copiat

Continuăm incursiunea noastră în trecutul știrilor care ne-au marcat cu anul 2013. Un an în care România s-a trezit mai vie, mai vocală și mai conștientă de forța cetățenilor săi.

autor
Stirileprotv

Străzile au răsunat de proteste, de la Roșia Montană și Pungești, până la apărarea patrimoniului și a drepturilor civice. Tragediile au zguduit orașele, iar justiția și politica au ținut prima pagină.

În același an însă, economia a arătat primele semne de stabilitate. Aveam cea mai mare creștere economică și cea mai mică inflație.

Cultura și sportul ne-au făcut mândri, iar tehnologia ne-a conectat mai mult ca niciodată.

2013 a fost un an al încercărilor, al revoltelor și al lecțiilor învățate, un an care a schimbat felul în care România privește spre viitor.

Citește și
romania 2012
30 de ani de PRO TV. 2012 – Anul în care românii au arătat că nu renunță la dreptate și speranță

Sursa: Pro TV

Etichete: proteste, pungesti, rosia montana,

Dată publicare: 18-11-2025 19:33

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
30 de ani de PRO TV. 2012 – Anul în care românii au arătat că nu renunță la dreptate și speranță
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2012 – Anul în care românii au arătat că nu renunță la dreptate și speranță

”30 de ani în 30 de zile” continuă cu 2012, anul în care România a stat pe marginea prăpastiei politice.

30 de ani de PRO TV. 2011 – Anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os, iar rețelele sociale schimbă totul
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2011 – Anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os, iar rețelele sociale schimbă totul

Retrospectiva noastră ajunge astăzi în 2011, anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os. După criză și tăieri, oamenii ies în stradă.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

Recomandări
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare
Stiri Politice
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini, de anul viitor, dar aduce și majorări de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei
Stiri externe
Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei

Armata Ucrainei a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, descriind acțiunea drept o „dezvoltare semnificativă”.

Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții
Stiri Politice
Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții

Coaliția de guvernare a decis: ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Noiembrie 2025

49:26

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28