30 de ani de PRO TV. 2013 – Anul în care România avea cea mai mare creștere economică și cea mai mică inflație

Continuăm incursiunea noastră în trecutul știrilor care ne-au marcat cu anul 2013. Un an în care România s-a trezit mai vie, mai vocală și mai conștientă de forța cetățenilor săi.

Străzile au răsunat de proteste, de la Roșia Montană și Pungești, până la apărarea patrimoniului și a drepturilor civice. Tragediile au zguduit orașele, iar justiția și politica au ținut prima pagină.

În același an însă, economia a arătat primele semne de stabilitate. Aveam cea mai mare creștere economică și cea mai mică inflație.

Cultura și sportul ne-au făcut mândri, iar tehnologia ne-a conectat mai mult ca niciodată.

2013 a fost un an al încercărilor, al revoltelor și al lecțiilor învățate, un an care a schimbat felul în care România privește spre viitor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













