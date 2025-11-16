30 de ani de PRO TV. 2011 – Anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os, iar rețelele sociale schimbă totul

Protv 30 de ani
16-11-2025 | 20:01
Retrospectiva noastră ajunge astăzi în 2011, anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os. După criză și tăieri, oamenii ies în stradă.

Protestele devin noua formă de dialog cu puterea. Politica fierbe, alianțele se rup, iar guvernul se clatină sub presiunea străzii.

În lume, dictatorii cad și planeta tremură, la propriu, în Japonia, crunt lovită de un tsunami cum nu s-a mai văzut.

2011 este și anul în care rețelele sociale devin vocea generației conectate, anul în care totul se schimbă: de la felul în care protestăm, la felul în care comunicăm.

Etichete: protv, retele sociale, cutremur japonia, retrospectiva, 2011,

Dată publicare: 16-11-2025 20:01

