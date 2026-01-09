Un botoșănean, amendat după ce a sunat repetat la 112 și a amenințat că va da foc blocului. Polițiștii l-au imobilizat

09-01-2026
Un bărbat din Botoșani a sunat de mai multe ori la 112 fără motiv, punând muzică, jignind polițiștii și amenințând că va da foc blocului său, oferind informații false despre locuință, dar a fost localizat de polițiști.

La faţa locului s-au deplasat şi poliţiştii din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, iar bărbatul a început să coopereze când a aflat că se va intra în forţă în locuinţa sa. El a avea un comportament agitat, a continuat să adreseze ameninţări, fiind imobilizat şi dus la spital.

”La data de 8 ianuarie 2026, un bărbat de 41 de ani, din municipiul Botoşani a apelat în mod repetat Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, în mod nejustificat, respectiv, sesiza fapte care nu erau în competenţa poliţiei sau nu necesitau intervenţia de urgenţă, adresa injurii la adresa forţelor de ordine sau punea muzică în momentul în care i se răspundea. Deşi a fost informat că aspectele sesizate nu necesită intervenţia forţelor de ordine şi apelarea nejustificată constituie contravenţie, acesta a continuat să apeleze 112, în unul dintre apeluri precizând că va incendia blocul în care locuieşte”, au transmis, vineri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani.

Ce amendă a primit bărbatul

Ei au mai relatat că bărbatul a încercat să îi inducă în eroare pe poliţişti şi nu a oferit informaţii reale cu privire la domiciliul său.

Poliţiştii au reuşit să identifice locuinţa acestuia, pe strada Cornişa, din municipiul Botoşani, însă bărbatul a refuzat să deschidă uşa şi a continuat cu ameninţările.

”A fost solicitată intervenţia poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale pentru intervenţia în forţă, însă, în momentul în care, bărbatului i s-a dus la cunoştinţă că se va pătrunde în forţă, a început să coopereze cu forţele de ordine. Acesta avea un comportament agitat continuând să adreseze ameninţări, motiv pentru care a fost imobilizat şi condus la o unitate spitalicească în vederea internării”, au mai afirmat poliţiştii.

De asemenea, bărbatul a fost amendat cu 4000 de lei pentru apelarea abuzivă a numărului unic 112.

