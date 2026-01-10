Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

Haine
O tânără de 18 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud a ajuns după gratii pentru 24 de ore, fiind reţinută sub acuzaţia de înşelăciune.

Ea a fost reclamată că a comandat haine online, a refuzat să le plătească, pe motiv că nu i se potrivesc, dar a refuzat şi să le restituie.

Ea a returnat hainele, în valoare de aproape 20.000 de lei, după ce s-a demarat o anchetă în privinţa ei.

Dosarul penal în acest caz a fost deschis de către poliţiştii din judeţul Alba după ce o femeie a reclamat că a trimis unei tinere haine, pe care le vindea prin intermediul unei reţele de socializare, iar aceasta nu i le-a plătit invocând faptul că nu i se potrivesc, dar nici nu i le-a restituit.

Poliţiştii ai identificat-o pe tânăra de 18 ani, din judeţul Bistriţa- Năsăud, punând-o sub acuzare pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune.

„Din cercetările efectuate, a reieşit că, la data de 10 decembrie 2025, tânăra ar fi comandat, prin intermediul unei reţelele de socializare, de la o femeie de 34 de ani, din Alba Iulia, un număr de 16 articole vestimentare, în valoare de 18.550 de lei. În cursul zilei de 16 decembrie 2025, tânăra a primit articolele comandate, iar pe motiv că mărimile nu corespund, a refuzat să achite contravaloarea acestora sau să le restituie persoanei vătămate”, informează, sâmbătă, Poliţia judeţeană Alba.

Vineri, 9 ianuarie 2026, poliţiştii au făcut o percheziţie la locuinţa tinerei de 18 ani, unde au găsit şi ridicat 14 articole vestimentare, precum şi o sumă de bani.

Bunurile au fost restituite femeii păgubite, iar tânăra a fost reţinută pentru 24 de ore.

Cercetările în acest caz continuă.

