Un șofer a ignorat semnalul unor polițiști din Agigea și apoi a fost urmărit în trafic. Ce au descoperit când l-au oprit

Un şofer care a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, pe DN 39, a fost urmărit şi blocat pe o stradă din Agigea. El a fost testat cu aparatul etilotest şi a rezultat o valoare de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, vineri, că un bărbat de 20 de ani este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe şi conducere fără permis.

”Astfel, la data de 8 ianuarie, în jurul orei 00.30, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui conducător auto, care se deplasa cu un autoturism pe DN 39, între localităţile Eforie Nord şi Agigea. Şoferul nu s-a conformat semnalului de oprire, iar poliţiştii au plecat în urmărirea acestuia, până pe strada Teilor din localitatea Agigea, unde a fost blocat în trafic”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ei au precizat că şoferul are 20 de ani. El a fost testat cu aparatul etilotest şi a rezultat o valoare de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Şoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei şi substanţelor din sânge.

”Totodată, din verificări a reieşit că acesta are dreptul de a conduce suspendat, fiind trimis în judecată, în luna septembrie a anului 2025, pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice”, a mai precizat sursa citată.

El a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

