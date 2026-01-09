Un șofer a ignorat semnalul unor polițiști din Agigea și apoi a fost urmărit în trafic. Ce au descoperit când l-au oprit

Stiri actuale
09-01-2026 | 12:03
politie

Un şofer care a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, pe DN 39, a fost urmărit şi blocat pe o stradă din Agigea. El a fost testat cu aparatul etilotest şi a rezultat o valoare de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

autor
Mihaela Ivăncică

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, vineri, că un bărbat de 20 de ani este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe şi conducere fără permis.

”Astfel, la data de 8 ianuarie, în jurul orei 00.30, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui conducător auto, care se deplasa cu un autoturism pe DN 39, între localităţile Eforie Nord şi Agigea. Şoferul nu s-a conformat semnalului de oprire, iar poliţiştii au plecat în urmărirea acestuia, până pe strada Teilor din localitatea Agigea, unde a fost blocat în trafic”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ei au precizat că şoferul are 20 de ani. El a fost testat cu aparatul etilotest şi a rezultat o valoare de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Şoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei şi substanţelor din sânge.

”Totodată, din verificări a reieşit că acesta are dreptul de a conduce suspendat, fiind trimis în judecată, în luna septembrie a anului 2025, pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice”, a mai precizat sursa citată.

Citește și
politia romana
Un șofer beat, care conducea o mașină furată, a provocat un accident, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard

El a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

MApN, după controversele legate de zborul întârziat al lui Nicușor Dan de la Paris: „Avionul nu a avut nicio problemă”

Sursa: News.ro

Etichete: politie, sofer baut, Agigea,

Dată publicare: 09-01-2026 12:03

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
Urmărire ca în filme în Dolj. Un șofer beat a fugit de polițiști și-n goana lui a lovit două mașini, una fiind a Poliției
Stiri actuale
Urmărire ca în filme în Dolj. Un șofer beat a fugit de polițiști și-n goana lui a lovit două mașini, una fiind a Poliției

Un şofer a fost oprit de poliţişti într-o comună din Dolj şi a fugit atunci când a aflat că urmează să fie testat pentru consum de alcool.

Un șofer beat, care conducea o mașină furată, a provocat un accident, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard
Stiri Diverse
Un șofer beat, care conducea o mașină furată, a provocat un accident, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard

Un bărbat beat, care furase un autoturism, a provocat un accident rutier, după ce a pierdut controlul asupra direcţiei de mers pe o şosea din judeţul Teleorman. 

Un șofer de 24 de ani, beat, s-a răsturnat cu mașina într-un sens giratoriu din Tecuci. Camerele au surprins momentul
Stiri actuale
Un șofer de 24 de ani, beat, s-a răsturnat cu mașina într-un sens giratoriu din Tecuci. Camerele au surprins momentul

Un șofer de 24 de ani, băut bine, a provocat un grav accident pe o stradă din Tecuci.

Un șofer beat din Botoșani a ucis un biciclist și a fugit, ascunzând mașina. Avea o alcoolemie de 0,62 mg/l în aerul expirat
Stiri actuale
Un șofer beat din Botoșani a ucis un biciclist și a fugit, ascunzând mașina. Avea o alcoolemie de 0,62 mg/l în aerul expirat

Un şofer a accidentat mortal un biciclist într-o comună din Botoşani, iar apoi a fugit de la locul faptei.

Un șofer a fost reținut după ce polițiștii l-au prins beat la volan pe Autostrada A1. Ce alcoolemie uriașă avea
Stiri actuale
Un șofer a fost reținut după ce polițiștii l-au prins beat la volan pe Autostrada A1. Ce alcoolemie uriașă avea

Un bărbat de 44 de ani din judeţul Covasna, aflat aproape în comă alcoolică, a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea pe Autostrada A1, între Ilia şi Deva, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (ISU) Sibiu.

 

Recomandări
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
Stiri actuale
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade
Vremea
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”
Stiri externe
Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Ianuarie 2026

03:35:55

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59