La 39 de ani, el a fost, încă o dată, eroul decisiv al unei confruntări care opune în fiecare an câștigătorul campionatului nord-american de fotbal (MLS) și pe cel al campionatului mexican, potrivit News.ro.

A deschis scorul cu o lovitură de cap din apropierea porții în minutul 24, după o pasă a celui care a fost deja coechipierul său la Barça, Luis Suárez, marcând astfel al 100-lea gol în 115 meciuri disputate pentru Inter Miami, în toate competițiile. Ca o ironie a sorții, el marcase primul său gol cu echipa din Florida împotriva aceluiași club, Cruz Azul, dintr-o lovitură liberă la începutul lunii iulie 2023.

A câștigat al 49-lea titlu din cariera sa, consolidându-și și mai mult statutul de cel mai titrat fotbalist din istorie. De la transferul său la Inter Miami în 2023, venind de la PSG, și-a îmbogățit palmaresul cu cinci titluri.

În cursa pentru al 9-lea Balon de Aur

Pentru a stabili scorul final miercuri, Messi a oferit o pasă decisivă dintr-un corner către brazilianul Casemiro în minutul 81 (2-0).

„Trebuie să ne bucurăm de asta, pentru că nu știm cât va mai dura. Ceea ce a făcut și continuă să facă pentru fotbal este pur și simplu incredibil (...). Rămâne cel mai bun, a demonstrat-o la Cupa Mondială și continuă să o demonstreze în MLS”, a declarat după meci fostul jucător al Real Madrid, fascinat de coechipierul său.

După o Cupă Mondială strălucitoare (8 goluri marcate de Messi), în care Argentina a pierdut în finală, „Pulga” este în cursa pentru al nouălea Balon de Aur în acest an.

El și-a anunțat retragerea din echipa națională la sfârșitul lunii august și va juca ultimul său meci cu Albiceleste pe 6 octombrie, la Buenos Aires.