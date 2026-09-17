În timpul consultărilor de la Cotroceni, președintele sau unii dintre consilierii săi i-ar fi întrebat pe liderii partidelor și grupurilor politice dacă ar susține un guvern tehnocrat și în ce condiții ar face asta, după cum arată surse politice pentru Știrile ProTV.

Primul care a fost întrebat a fost Sorin Grindeanu, liderul PSD. Acesta ar fi fost întrebat dacă ar susține un premier tehnocrat de către un consilier al președintelui. El i-ar fi răspuns că doar la unele ministere cum ar fi cel de Externe și asta doar în condițiile în care persoana care ar urma să primească acest protofoliu ar fi un independent asumat de PSD, arată sursele politice.

Și delegația AUR a fost întrebată dacă ar putea să susțină un guvern tehnocrat, scenariu respins de delegația partidului, mai arată sursele Știrilor ProTV. AUR a respins această posibilitate atât în discuțiile cu un consilier prezidențial, cât și la declarațiile de după întâlnirea cu Nicușor Dan.

„Sunt aproape trei luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. Este vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o va face și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. Este vinovat pentru că ne ține departe de guvernare. Noi ne asumăm intrarea la guvernare. Este a treia consultare la care venim și am discutat nimic altceva decât ceea ce, pe 23 iunie, când am fost tot aici, am spus.O să o mai spun încă o dată și o să rezulte faptul că AUR nu votează un guvern din care nu face parte. I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR”, a declarat George Simion la ieșirea de la consultări.

În ceea ce privește posiblitatea ca Nicușor Dan să desemneze un premier tehnocrat, Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL, a transmis că îl susține în continuare pe Siegried Mureșan, dar a mai adăugat că sunt deschiși și la opțiunea unui premier independent „cu un mandat clar pentru continuarea reformelor”.

Și USR i-a în calcul posib ilitatea unui guvern tehnocrat în cazul în care Siegfried Mureşan nu va fi nominalizat de președinte, cu condiția ca persoana nominalizată să se afle la conducerea a două guverne minoritare succesive, unul PNL-USR-UDMR şi un altul PSD.

Sursele politice confirmă faptul că și Kelemen Hunor ar fi fost întrebat dacă este de acord cu un govern tehnocrat, scenariu pe care liderul UDRM l-ar accepta. Trebuie precizat că el a propus o soluție „intermediară” între un executiv tehnocrat și unul politic, mai exact un cabinet format din funcționari cu experiență în aparatul de stat și cu mediul politic.

„Și ar exista și a treia posibilitate - undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncți care au lucrat și cu PSD, și cu PNL și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinaționalelor sau din zona de business, care să cunoască procedurile administrative. (...) Nu neapărat tehnocrat (guvernul - n.r.), de experți, guvern instituțional. La denumire nu m-am gândit, dar oameni din ministere, care după aceea continuă cariera lor în administrația publică centrală. (...) Eu nu cred că funcționarii adevărați pot fi controlați de partide. (...) Dar ei au un avantaj față de ceilalți. Ei știu procedurile, cunosc sistemul și, dacă găsești acel om bun, are și autoritatea în ministerul respectiv”, a declarat Kelemen Hunor miercuri la Parlament.

Și delegația POT a fost întrebată dacă ar susține un guvern tehnocrat, iar la ieșirea de la consultări, Anamaria Gavrilă a declarat că va susține o astfel de nominalizare.

„Noi vom susține un Guvern tehnocratic desemnat de președintele Nicușor Dan”, a spus Anamaria Gavrilă