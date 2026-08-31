Lionel Messi se retrage de la naționala Argentinei. Anunțul care cutremură lumea fotbalului

Stiri Sport
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În vârstă de 39 de ani, legendarul fotbalist Lionel Messi şi-a anunţat pe Instagram retragerea din echipa naţională a Argentinei

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Stirileprotv

Messi spune că această decizie la două zile după finala Cupei Mondiale pierdută contra Spaniei. Pe 8 august, argentinianul și-a pierdut tatăl, iar această dramă l-a convins să facă acest pas, scrie Sport.ro.

"După tot acest timp care a trecut de la finală și după multă gândire, vreau să vă anunț pe toți că mă retrag din Echipa Națională... A fost o decizie care m-a durut și încă mă doare, din adâncul sufletului, dar înțeleg că este momentul potrivit. Jur că am dat mereu totul, nu doar în ultimii ani când am câștigat totul, ci și înainte de asta. Am luptat și am dat mereu totul pentru acest tricou, pentru a vă aduce bucurie și a vă face mândri că sunteți argentinieni prin fotbal”, a scris Messi pe Instagram.

Messi, care la vârsta de 39 de ani continuă să joace la nivel de club pentru Inter Miami, în Statele Unite, se retrăsese anterior din echipa naţională în 2016, pentru ca ulterior să revină la Cupa Mondială din 2018 şi să triumfe patru ani mai târziu, în Qatar. Recent, pe lângă finala pierdută în faţa Spaniei pe 19 iulie, la New York, fotbalistul argentinian a fost profund afectat de decesul tatălui său, Jorge Messi, la vârsta de 68 de ani, el declarând la jumătatea lunii august că "nu crede că va mai putea continua mult timp".

Nu mai este mult timp, iar capitolele se încheie, iar acesta este unul care mă doare profund. Iubesc, am iubit și voi iubi mereu să fiu în echipa națională. Am dat tot ce am. Nu mai am nimic de oferit și, în plus, sunt niște jucători tineri grozavi care vin în spatele meu și care merită să fie acolo. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și sprijinul din acești 20 de ani. Îmi va fi atât de dor să vă aud pe toți din interior. 

Acum voi fi doar unul dintre voi, încurajându-vă și susținându-vă de pe margine la bine și la rău. Mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu alături de mine, pentru că m-a însoțit în această călătorie frumoasă, dar dificilă. 

Mulțumesc fiecăruia dintre antrenorii, coechipierii și managerii cu care am avut privilegiul să lucrez. Iau cu mine amintiri și momente de neuitat. Plec cu pacea și mândria de a vă fi oferit, împreună cu coechipierii mei, momente de vis. A fost incredibil să trăiesc asta alături de voi toți. Vă iubesc! Mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut argentinian. Hai, Argentina! 

*Am scris aceste cuvinte pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi, după ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sunt și mai convins decât înainte", a transmis Messi.

La ultima sa competiţie internaţională, fostul star al Barcelonei a strălucit în tricoul Argentinei, conducând echipa spre finală cu opt goluri marcate, inclusiv un hat-trick. Totuşi, el a jucat slab în finală, pierdută în faţa Spaniei (1-0 după prelungiri).Messi a pierdut, de asemenea, finala Cupei Mondiale din 2014 împotriva Germaniei (1-0 după prelungiri).

Pe lângă Cupa Mondială, palmaresul său cu Argentina include două Copa America (2021, 2024), o medalie de aur olimpică (2008), o Finalissima (2022) şi o Cupă Mondială Under-20 (2005). Succesele sale cu echipa naţională i-au consolidat locul în panteonul fotbalului argentinian, alături de idolul Diego Maradona.Messi se află sub contract cu Inter Miami până la sfârşitul sezonului 2028, scrie Agerpres.

Sursa: Agerpres Sport.ro

Etichete: lionel messi, argentina, nationala,

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