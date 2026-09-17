Învingătorii au marcat prin Joao Cancelo '8, Raphinha '25 (P), '42, '67 (P), Villalibre '36 (autogol), Gabriel Jesus '79 și Lamine Yamal '89, potrivit News.ro.
Pentru oaspeți au înscris Maguette '30 și Zabiri '65.
Șase meciuri, șase victorii și 28 de goluri marcate: Barça (locul 1, 18 puncte) și-a prelungit seria superbă cu o nouă demonstrație de forță împotriva echipei promovate (locul 10, 7 puncte) și își păstrează avansul de trei puncte față de Real (locul 2, 15 puncte) în fruntea clasamentului.
Alte rezultate din LaLiga:
Atletico Madrid - Osasuna 4-0
Au marcat: David '24, Lee '54, Le Normand '63, Baena '82
Deportivo La Coruna - FC Sevilla 0-1
A marcat: Ortega '52