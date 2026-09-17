Mașina mergea în zigzag și atingea autoturismele parcate, iar polițiștii au descoperit că tatăl băiatului se afla pe scaunul pasagerului și încerca să-l ghideze în timp ce conducea. În mașină se mai afla un copil, iar în portiera pasagerului polițiștii au găsit și un cuțit cu lamă rabatabilă, relatează La Provence.

Vehiculul a fost oprit în cele din urmă „în siguranță”, potrivit polițiștilor.

„Am evitat ce era mai rău”, a spus unul dintre polițiști, convins că acest episod neobișnuit ar fi putut provoca „o coliziune majoră pe această arteră foarte circulată care este Prado”.

Tatăl, convocat în ianuarie în fața justiției

Tatăl și fiul său au fost reținuți pentru conducerea unui vehicul fără permis, complicitate prin ajutor și asistență care au facilitat săvârșirea infracțiunii, dar și pentru încălcarea legislației privind armele, după ce motocicliștii au găsit un cuțit cu lamă rabatabilă ascuns în buzunarul portierei din partea pasagerului.

Băiețelul a fost predat rapid mamei sale. Tatăl său, un cetățean român în vârstă de 53 de ani, care fusese inițial lăsat liber după ce ieșise de la secția de poliție, a fost convocat din nou în fața unui ofițer de poliție judiciară, după care a fost plasat în arest preventiv.

Bărbatul va face obiectul unei proceduri de recunoaștere prealabilă a vinovăției în ianuarie 2027.