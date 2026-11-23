O investigație realizată de The Kyiv Independent împreună cu redacții partenere din alte cinci țări arată că printre beneficiari se numără persoane apropiate regimului de la Moscova, oameni din industria militară rusă și persoane cu legături în lumea criminală. Cel puțin opt cetățeni ruși s-ar fi dat drept ucraineni pentru a obține acte românești în 2023 și 2024, în timpul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Odată obținut, pașaportul românesc le oferă titularilor și cetățenia Uniunii Europene, ceea ce le permite să locuiască și să muncească în statele membre și să călătorească fără viză în numeroase țări.

Pentru cetățenii ruși, documentele românești au devenit o modalitate de a ocoli restricțiile de călătorie impuse de Uniunea Europeană după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Schema este anchetată de autoritățile române. În paralel, instanțele judecă peste 800 de procese civile prin care se solicită anularea unor acte de identitate obținute în baza unor documente false.

Jurnaliștii de la The Kyiv Independent și publicațiile partenere au analizat dosarele a 55 de persoane vizate de aceste proceduri. În peste 30 dintre cazuri, beneficiarii erau cetățeni ruși, inclusiv persoane sancționate de Ucraina pentru legăturile cu industria militară a Rusiei sau cu grupări de crimă organizată. Cel puțin o parte dintre aceștia au obținut ulterior pașapoarte românești.

Cum funcționa schema de obținere a cetățeniei române

Mecanismul fraudulos se baza pe o procedură legală prin care România acordă cetățenia urmașilor persoanelor care au pierdut-o fără voia lor. Este vorba, în principal, despre foști cetățeni români care au locuit în teritorii pierdute de România în 1940, aflate astăzi pe teritoriul Republicii Moldova și al Ucrainei.

Descendenții acestora pot solicita cetățenia română dacă dovedesc legătura de familie cu persoanele care au avut cetățenie română. Frauda consta în folosirea unor documente falsificate pentru a demonstra această legătură.

În unele cazuri, solicitanții ar fi prezentat acte de genealogie false, întocmite, cel mai probabil, într-o altă țară, prin care pretindeau că au strămoși din fostele teritorii românești. Anchete anterioare ale procurorilor români au arătat că astfel de documente au fost folosite de cetățeni ruși, ucraineni și moldoveni pentru a obține certificate autentice de cetățenie română.

În cazuri mai recente, anchetatorii au descoperit că ar fi fost falsificate chiar certificatele de cetățenie. Această metodă scurta procedura cu mai mulți ani și permitea evitarea verificărilor privind antecedentele penale ale solicitanților.

Ulterior, în baza certificatelor false, beneficiarii obțineau documente românești autentice: certificate de naștere înscrise în registrele de stare civilă din România, cărți de identitate și pașapoarte.

Rețelele implicate ar fi apelat la intermediari și la funcționari români. Unele ar fi acționat prin intermediul unor agenții private care ofereau servicii de migrație și care și-au făcut reclamă intens pe rețelele sociale din Rusia după începerea războiului din Ucraina și înăsprirea condițiilor de călătorie în Uniunea Europeană.

Un avocat român care a reprezentat clienți în zeci de procese privind anularea documentelor a declarat pentru Le Monde, sub protecția anonimatului, că obținerea frauduloasă a cetățeniei putea costa între 50.000 și 70.000 de euro de persoană.

Ruși care s-au dat drept ucraineni pentru a obține acte românești

Investigația a identificat cel puțin opt cetățeni ruși care ar fi folosit documente de identitate ucrainene cu probleme și certificate de cetățenie română falsificate pentru a obține acte românești autentice în 2023 și 2024. Toți ar fi apelat la același notar din Republica Moldova.

Printre persoanele identificate se află Mairbek Abdulazizov, membru al unei familii influente din Cecenia, apropiate de liderul Ramzan Kadîrov, unul dintre cei mai fideli aliați ai lui Vladimir Putin. Forțele cecene au participat la invazia rusă în Ucraina, iar procurorii ucraineni au formulat mai multe acuzații de crime de război împotriva lui Kadîrov și a luptătorilor săi.

Mairbek Abdulazizov este consilierul directorului Fondului Regional pentru Asigurări Medicale Obligatorii din Cecenia. Directorul instituției este chiar fratele său, Denilbek Abdulazizov, care conduce fondul din 2007, anul în care Kadîrov a ajuns oficial la conducerea regiunii.

Instituția gestionează fondurile destinate sistemului public de sănătate din Cecenia. Potrivit publicației ruse Novaya Gazeta, aceasta ar fi folosită și pentru transferul unor sume importante de bani, în condiții lipsite de transparență.

În 2024, Ramzan Kadîrov i-a acordat lui Mairbek Abdulazizov Ordinul Kadîrov, cea mai înaltă distincție de stat din Cecenia. Influența familiei se extinde și asupra altor instituții din regiune: un alt frate, Sharpudi Abdulazizov, este ministrul Mediului, iar nepotul Turpal-Ali Abdulazizov conduce administrația districtului Vedensky, de unde provine familia.

Un alt nume identificat în dosarele românești este Dmitrii Rudenko, care a lucrat peste zece ani în industria de apărare din Rusia. Până în aprilie 2025, acesta a condus biroul de proiectare și tehnologie de stat Tekhnolog, o companie care dezvoltă explozibili utilizați în muniția pentru tancuri și în sistemele de rachete rusești.

În octombrie 2026, Uniunea Europeană a inclus compania pe lista sancțiunilor, invocând rolul său în complexul militar-industrial al Rusiei. Ucraina îi sancționase atât pe Rudenko, cât și compania, încă din 2023.

Autoritățile române au pus recent sub acuzare cel puțin 16 cetățeni ruși pentru folosirea unor documente falsificate în vederea obținerii pașapoartelor românești. Unii dintre suspecți ar putea rămâne însă în afara razei de acțiune a procurorilor, deoarece se află în afara României.