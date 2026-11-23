Potrivit Agerpres, Benea, care este și vicepreședinte al PSD, a subliniat, însă, că nu poate avansa „scenarii".

"Eu am venit aici să prezint intenţii şi principii. Am captat, am absorbit propuneri, au fost diverse, este o confirmare a faptului că dezbaterea este absolut necesară şi vom continua pe mai multe aliniamente, paliere, cum doriţi. Eu nu pot să avansez scenarii care se vor adeveri în luna martie. (...) ADR-urile n-au adus în sine, ele, dezvoltarea. Dezvoltarea tot primarii şi preşedinţii de consilii judeţene au adus-o. ADR-urile şi ADI-urile n-au personalitate juridică, nu pot merge ele la Bruxelles să se bată pentru fonduri europene. Dacă discutăm de o încadrare geografică, e o propunere, adică să avem 8 judeţe mari, dar pe harta ADR-urilor, mai bine zis. E o discuţie. Mie mi se pare puţin, cam mult 8, dar între 8 şi 15, introducând acest criteriu al demografiei, aproximativ un milion de locuitori de judeţ, cred că e important. Poate o să devenim peste şase-şapte luni, de fapt în 2028, că atunci ar avea aplicabilitate, o ţară din Uniunea Europeană care să nu mai avem judeţe sub un milion", a afirmat Benea la Parlament .

Întrebat care ar fi procedura, respectiv dacă ar trebui să se vină cu un proiect de lege care să fie dezbătut prin procedura obişnuită, Benea a răspuns: "Nu, pentru că suntem în contratimp, am mai spus şi o spun peste tot. Trebuie adoptată legislaţia cu un an înainte de alegerile locale, care pot fi în 2028, iar cadrul financiar multianual se negociază, se discută şi se dă startul la competiţie în 2028. Trebuie să recunoaştem că suntem într-o situaţie specială şi atunci trebuie luate măsuri speciale".

Atenţionat că există două proiecte care cumva merg în paralel, Dragoş Benea a recunoscut acest lucru, apreciind că "ele, la nivel de comunicare, se canibalizează".

„Ăsta e mai degrabă un minus. La nivel de comunicare, repet, dar nu sunt în competiţie. Proiectul Ministerului Dezvoltării este un bun test de turnesol pentru societate. Vedem dacă va rămâne în urma consultării, punerii în transparenţă 10 zile, dacă rămân acele referendumuri valabile. Dar, la un moment dat, ele se vor intersecta în martie, aprilie", a explicat el.

Benea: „Cei mai mari perdanţi sunt partidele politice"

Potrivit acestuia, „cei mai mari perdanţi sunt partidele politice".

"Va exista o rezistenţă internă, o vedeţi şi dumneavoastră. (...) Nu ştiu dacă vor pune frână, dar admit că există o rezistenţă internă, în special a primarilor care se văd vizaţi de aceste comasări. (...) N-am văzut chiar opinii foarte virulente din parte preşedinţilor de consilii judeţene, pentru că ştiu şi ei că în bătălia cu celelalte voievodate, regiuni, provincii au nevoie de acest indicator demografic. Vorbim de proiecte mari. (...) Nu e un argument că, dacă nu s-au făcut în urmă cu trei-patru ani, nu putem începe astăzi aceasta. Cu siguranţă vă spun că vom face tot ce ne stă în putinţă să infirmăm toată această propagandă care spune că e praf în ochi. Nu, s-a plecat în acest demers pentru a merge până la capăt. Ce înseamnă acest "până la capăt"? E rodul unei dezbateri care va dura patru-cinci luni. (...) Dacă nu prindem trenul lui 2028, următorul tren este 2032. Iar ca să prindem trenul lui 2028, trebuie să închidem acest proces până cu un an înainte de locale", a completat Benea.

El a precizat că "nu dispar judeţe, dispar eventual consilii judeţene, preşedinţi de consilii judeţene, vicepreşedinţi, consilieri judeţeni".

Întrebat cu cât se preconizează scăderea impozitelor în cazul localităţilor care vor face comasarea benevolă şi ce se întâmplă cu cele care nu acceptă acest lucru, Benea a spus: "50% din 2029, înţeleg".