„Capacitatea lui Pete de a fi eficient a fost limitată, iar foarte curând își va pierde complet posibilitatea de a mai avea rezultate. Din acest motiv, dar și din altele, a venit timpul ca Pete să renunțe”, a declarat pentru POLITICO Joe Kasper, care a fost șeful de cabinet al lui Hegseth în primele trei luni ale administrației Trump.

Într-un interviu de aproape o oră, Kasper a criticat dur mandatul lui Hegseth la conducerea Departamentului Apărării.

Acesta a condamnat decizia secretarului Apărării de a demite comandanți militari de rang înalt, precum și ofițeri superiori de culoare și femei aflate în funcții de conducere.

Kasper a criticat, de asemenea, preocuparea excesivă a lui Hegseth pentru propria imagine și modul în care acesta a gestionat războiul din Iran, pe care l-a descris drept „un haos total”.

Fostul șef de cabinet a susținut și că nu există dovezi că mai mulți oficiali ai Pentagonului, concediați anul trecut pentru presupuse scurgeri de informații către presă, ar fi transmis vreodată jurnaliștilor materiale fără autorizație.

„Pete a dat dovadă de o atitudine agresivă în administrarea unei instituții care va continua să existe mult timp după el și după ce orice amintire a activității sale va dispărea”, a declarat Kasper.

Pentagonul respinge acuzațiile: „Un fost angajat nemulțumit care răspândește bârfe inventate”

Un oficial de rang înalt al Pentagonului, care a transmis un punct de vedere în numele Departamentului Apărării, a declarat pentru POLITICO că nu este surprinzător faptul că „un fost angajat nemulțumit, care abia a reușit să reziste 90 de zile în instituție, răspândește acum în presă bârfe inventate”.

„Secretarul Hegseth este concentrat pe deplin asupra restabilirii capacității letale a forțelor armate și asupra sprijinirii militarilor noștri, în timp ce domnul Kasper este mai preocupat să rescrie istoria pentru a-și ascunde propriul mandat eșuat”, a transmis oficialul.

Trump îl menține în funcție pe Hegseth, în ciuda criticilor din Partidul Republican

Președintele Donald Trump a declarat că îl va menține pe Hegseth la conducerea Pentagonului, în contextul în care oficiali de rang înalt ai administrației și alți republicani au pus sub semnul întrebării poziția acestuia în Guvern.

Înfrângerile suferite de Partidul Republican la alegerile de la jumătatea mandatului au fost atribuite de unii inclusiv războiului în desfășurare din Iran.

Poziția lui Hegseth în administrație a fost consolidată și de numirea aliatului său Stephen Miller în funcția de șef de cabinet al Casei Albe.

Senatorul republican Thom Tillis, din Carolina de Nord, aflat la final de mandat, a scris recent în memoriile sale că votul său decisiv pentru confirmarea lui Hegseth în funcție a reprezentat „cel mai mare regret al carierei mele”.

Chiar și congresmenul republican James Comer, din Kentucky, un aliat al lui Trump, a declarat în urmă cu câteva săptămâni că „nu are nicio idee” care este strategia lui Hegseth în Iran.

Deși Hegseth a supraviețuit unui vot privind punerea sa sub acuzare în Camera Reprezentanților, la începutul acestei luni, el s-ar putea confrunta cu o nouă tentativă în viitorul Congres, când democrații vor prelua controlul ambelor camere.

Incidentul de la Mormântul Soldatului Necunoscut, un motiv în plus pentru cererea de demisie

Kasper, veteran al Forțelor Aeriene americane, a explicat că, prin solicitarea demisiei lui Hegseth, dorește să „spună adevărul celor aflați la putere”.

Decizia sa vine după un incident petrecut de Ziua Veteranilor, când un militar din garda de onoare de la Mormântul Soldatului Necunoscut le-a atras atenția persoanelor din anturajul lui Hegseth să nu mai râdă în timpul ceremoniei.

Înregistrarea video a incidentului a devenit virală, iar ulterior Hegseth i-a acordat militarului o medalie Joint Service Commendation, o distincție militară americană.

Kasper a susținut că acordarea medaliei a reprezentat o „încercare de a minimaliza” incidentul, ca și cum gestul ar fi fost suficient pentru a face ca totul să fie în regulă.