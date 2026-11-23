În unele zone, porțiuni de drumuri au fost închise. La această oră, în unele regiuni este viscol, iar pe șosele se circulă greu.

Meteorologii anunță un Cod portocaliu de vânt tăios în zonele de munte.

A nins abundent pe Transfăgărășan, atât în județul Sibiu, cât și în Argeș. În zona înaltă, stratul de zăpadă ajunge la 15 centimetri, așa că drumarii au scos utilajele la treabă.

A fost închisă circulația rutieră pe 18 kilometri și între Obârșia Lotrului și Curpăt.

În zona respectivă, drumul șerpuiește și nu este semnal GSM, așa că există riscul ca, dacă o mașină se blochează în zăpadă, șoferul să nu poată cere ajutor.

În Pasul Tihuța, județul Bistrița-Năsăud au intervenit mai multe utilaje pentru ca mașinile să nu mai rămână blocate. Dacă duminică seară abia începuse să fulguiască, luni în unele zone a bătut viscolul.

Viscolul a redus și vizibilitatea șoferilor aflați pe drumul național 17, principala arteră care leagă Transilvania de Bucovina. Și pe drumurile secundare s-a împrăștiat sare și material antiderapant.

Iarna s-a instalat și în Maramureș, în zona de munte. La Cavnic a nins toată noaptea.

În Munții Aninei, județul Caraș-Severin a nins câteva ore luni dimineață. S-a depus un strat de cinci centimetri de zăpadă, iar drumarii au intervenit cu utilaje. Acum se circulă fără probleme.

Potrivit meteorologilor, în Munții Țarcu ninge de câteva zile și zăpada are deja 23 de centimetri. Este anunțat un cod portocaliu de viscol, până marți noapte, la altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Meridionali și de Curbură. Iar aproape două treimi din țară sunt sub Cod galben de vânt intens.