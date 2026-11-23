Bărbatul de 44 de ani a ajuns în stare gravă la spital. Bărbatul de 44 de ani, pompier în cadrul detașamentului din Târgu Mureș, era vineri în timpul liber la poligonul din localitatea Orșova. Acesta s-ar fi aflat acolo vineri împreună cu mai mulți prieteni. La un moment dat, în timpul tragerii, acesta a fost lovit în partea stângă a capului. Potrivit polițiștilor, în timpul tragerii, un proiectil ar fi ricoșat.

Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, a fost operat, iar acum se află pe secția de Neurochirurgie. Medicii au transmis că starea lui a fost stabilizată. Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz.

Ei vor să afle cu exactitate cum s-a produs evenimentul, dar și din ce armă a pornit glonțul care a ricoșat.

Deocamdată, anchetatorii au dispus suspendarea autorizației de funcționare a poligonului. Contactați, proprietarii poligonului au confirmat că a fost vorba despre un ricoșeu, dar este o anchetă în curs și nu doresc să ofere alte informații.