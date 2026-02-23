Românul a fost acuzat că a accesat ilegal rețeaua de calculatoare a Departamentului pentru Situații de Urgență din Oregon și a vândut pe darkweb, adică pe rețeaua ascunsă de internet, datele mai multor persoane. Pagubele provocate astfel se ridică la un sfert de milion de dolari.

Agenții FBI specializați în criminalitatea darkweb au avut nevoie de trei ani ca să afle că în spatele atacurilor îndreptate împotriva rețelei informatice a Departamentului pentru Situații de Urgență din statul Oregon este un român din Constanța, acum în vârstă de 45 de ani.

Mădălin Dumitru, specialist cyber defence: ”Cel mai probabil a fost vorba despre o vulnerabilitate pe care acesta a exploatat-o. Aici nu mai vorbim despre hackeri care fură date, ci de furnizori care sunt specializați în inițial broker acces, acești atacatori care reușesc să pătrundă în sistemele informatice, ulterior să vândă acces în serverele respectivă pe această piață neagră”.

Departamentul american de justiție susține că românul i-ar fi oferit unui cumpărător necunoscut, pentru doar 3.000 de dolari transformați într-o monedă virtuală, informații sensibile, inclusiv nume, date de naștere, numere ale unor asigurări sociale și adrese de poștă electronică.

Dragomir i-a furnizat potențialului cumpărător mostre de informații personale de identificare din computer. De asemenea, a vândut accesul la rețelele de calculatoare ale altor victime din SUA, provocând pierderi de cel puțin 250.000 de dolari.

Judecătorilor români le-a spus că nu știe nimic despre acuzații, în SUA a recunoscut totul

Mădălin Dumitru, specialist cyber defence: ”Atacurile asupra acestor infrastructuri publice și organizațiile critice nu sunt doar oportuniste. Ci sunt parte dintr-o industrie, dintr-un lanț industrializat. Această afacere a criminalității cibernetice a ajuns la zece trilioane de dolari. Astea sunt pagubele”.

Hackerul român, identificat de americani drept Cătălin Dragomir, a fost arestat în noiembrie 2024 la Constanța, pentru ca două luni mai târziu, în ianuarie 2025, după o procedură judiciară extrem de rapidă, să fie extrădat peste Ocean, în ciuda opoziției sale.

Suspectul, care le-a spus judecătorilor români de la Curtea de Apel Constanța că este surprins de ancheta din Statele Unite și că nu știa nimic despre acuzații, a ajuns într-o închisoare federală. De acolo, a fost scos zilele trecute sub escortă și dus la tribunal, unde de data aceasta a pledat vinovat.

Pe 26 mai, unul dintre cei mai cunoscuți judecători federali din Statele Unite îi va da românului sentința, iar după toate estimările acesta ar putea primi cinci ani de închisoare pentru acces ilegal la un sistem informatic. La care se vor adăuga în mod obligatoriu alți doi ani de detenție pentru furt agravat de identitate.