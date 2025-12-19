2025 a fost un an bun pentru hackerii lui Kim Jong Un. Au furat criptomonede în valoare de peste 2,02 miliarde de dolari

19-12-2025
Kim Jong-un
Hackerii nord-coreeni au avut în 2025 cel mai bun an, din punct de vedere al furtului de criptomonede.

Cristian Matei

Conform celor mai recente date ale ale firmei de analiză blockchain Chainalysis, citată de Yahoo Finance, atacatorii cibernetici sponsorizați de regimul comunist al lui Kim Jong Un au furat peste 2,02 miliarde de dolari în criptomonede, din ianuarie până în prezent.

Raportul Chainalysis arată că, până la începutul lunii decembrie, hoții susținuți de Coreea de Nord au furat cu peste 50% mai multe criptomonede în acest an decât în 2024, aducând valoarea totală identificată a furturilor de criptomonede din 2016 până în prezent la 6,75 miliarde de dolari.

Constatările sunt doar cel mai recent exemplu al modului în care această națiune supusă unor sancțiuni severe a exploatat vulnerabilitățile de securitate din lumea criptomonedelor pentru a crea o sursă semnificativă de venituri.

Încă din 2019, oficialii responsabili cu securitatea națională din SUA și ONU au declarat că fondurile furate de aceste grupuri de hackeri afiliate susțin programele de arme nucleare și rachete ale Coreei de Nord.

„Realitatea este că criptomonedele, datorită accesului global 24/7, creează o propunere de valoare unică pentru regim”, a declarat Andrew Fierman, șeful serviciului de informații de securitate națională al Chainalysis.

Potrivit Chainalysis, industria criptomonedelor a înregistrat furturi în valoare de 3,4 miliarde de dolari în 2025, până la începutul lunii decembrie. Cea mai mare parte a provenit dintr-o singură breșă de securitate la sfârșitul lunii februarie, când bursa Bybit din Dubai a suferit un furt de 1,5 miliarde de dolari din partea hackerilor afiliați Coreei de Nord. În ceea ce privește fondurile furate, acesta a fost cel mai mare furt din istoria industriei.

Jaful de criptomonede a devenit „cea mai ușoară modalitate pentru actorii cibernetici din RPDC de a-și finanța regimul”, a declarat Eun Young Choi, avocat la Arnold & Porter și fost procuror federal cu experiență în investigarea atacurilor cibernetice.

Potrivit lui Choi, hackerii nu numai că au devenit mai sofisticați în modul în care fură și spală banii, dar au și beneficiat de creșterea valorii și adoptarea industriei criptografice, ceea ce a creat mai multe oportunități și motive pentru a exploata potențialele vulnerabilități cibernetice.

În urma jafului Bybit din acest an, hackerii au spălat fondurile furate folosind o rețea complexă de manevre, inclusiv mutarea activelor între mai multe portofele digitale și blockchain-uri, trimițând o parte din fonduri prin aplicații financiare descentralizate (DeFi).

La începutul acestei săptămâni, senatoarea Elizabeth Warren, liderul democraților din Comisia bancară a Senatului, a trimis o scrisoare Trezoreriei și Departamentului de Justiție al SUA, solicitând o anchetă cu privire la modul în care hackerii nord-coreeni și alți actori iliciti utilizează protocoale financiare descentralizate pentru a finanța regimul.

Și, deși prețurile activelor digitale au scăzut în ultimele săptămâni, industria a înregistrat o serie de victorii pe frontul politic în acest an, pe măsură ce administrația Trump a făcut presiuni pentru ca SUA să devină „capitala criptografică a lumii”.

„Adoptarea criptomonedelor oferă doar mai multe oportunități potențiale, dar cred că Coreea de Nord este pur și simplu mai țintită și mai răbdătoare în găsirea candidaților potriviți pe care să îi exploateze”, a adăugat Fierman de la Chainalysis.

