Un hacker român de doar 17 ani din Bihor a fost unul dintre autorii unui masiv atac derulat în vara anului 2025 în Ungaria, prin sute de apeluri de amenințare teroristă la adresa unor școli, biserici sau cartiere rezidențiale sau cu moartea la adresa diferitor persoane ori echipaje de poliție, scrie Hirado.

Biroul Naţional de Cercetări din cadrul Poliţiei de Alertă (KR NNI), Centrul de Combatere a Terorismului (TEK) şi Inspectoratul General de Poliţie al Municipiului Nagykanizsa au descins împreună cu organele de urmărire penală din România - în cadrul unei operaţiuni concertate - la domiciile a patru hackeri tineri suspectaţi de efectuarea unor apeluri telefonice false şi/sau intimidante - a informat luni KR NNI prin intermediul site-ului police.hu.

Cercetarea penală derulată pe mai multe direcţii a început la jumătatea lunii iulie a anului trecut, având în vedere faptul că diferite organe de ordine publică din Ungaria au primit în decurs de câteva zile mai multe sesizări telefonice referitoare la săvârşirea anumitor infracţiuni grave.

Persoanele care au iniţiat aceste apeluri au ameninţat cu aruncarea în aer a unor instituţii de învăţământ şi religioase, precum şi a unor clădiri rezidenţiale, respectiv cu uciderea diferitor persoane şi atacarea echipajelor de poliţie.

Cum au acționat hackerii

Sesizările de tip swatting – apelurile false la poliţie cu privire la săvârşirea unor infracţiuni grave – şi de tip doxing – divulgarea datelor personale ale unor terţi în scop de intimidare – au necesitat mobilizarea unor efective numeroase de poliţie.

S-a dovedit că făptaşii, care au fost identificaţi între timp, au contactat persoanele vătămate printr-o platformă Discord, deci prin intermediul unei platforme de comunicare online, care le permitea să discute şi să efectueze apeluri audio şi video cu ele. Pe această platformă a izbucnit o dispută între mai mulţi utilizatori, după care făptaşii au obţinut datele şi numerele de telefon ale persoanelor cu care au intrat în polemică şi le-au folosit pentru a face sesizări false la poliţie.

Detectivii specializaţi pe criminalitate cibernetică din cadrul KR NNI şi personalul Inspectoratului General de Poliţie al Municipiului Nagykanizsa au fost asistaţi la depistarea suspecţilor de către TEK. După ce s-a conturat faptul că şi un tânăr cetăţean român ar putea fi, de asemenea, implicat în comiterea infracţiunilor, şi Poliţia Română a participat la cercetările penale.

În urma cercetărilor cuprinzătoare şi temeinice, au fost identificaţi cei patru făptuitori: un tânăr cetăţean român în vârstă de 17 ani, domiciliat în judeţul Bihor; un băiat în vârstă de 16 ani din oraşul Kisvárda şi un bărbat în vârstă de 18 ani din municipiul Nyíregyháza (localităţi din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg), respectiv un bărbat în vârstă de 20 de ani din Budapesta.

În data de 20 ianuarie, cu participarea celor patru organe de ordine, a avut loc o operaţiune concertată la trei adrese din Ungaria şi una din România, unde poliţiştii au descins simultan asupra tinerilor.

Detectivii KR NNI au reţinut suspecţii şi au percheziţionat locuinţele acestora în capitala Budapesta şi la Nyíregyháza; poliţiştii din Nagykanizsa (judeţul Zala) la Kisvárda; iar organele de cercetare penală din România, asistate de doi detectivi ai direcţiei cibernetice din cadrul KR NNI, în judeţul Bihor. Personalul TEK a asistat anchetatorii care au descins la toate locaţiile din Ungaria prin cunoştinţele lor profesionale de înalt nivel.

Hackerul român este cercetat în libertate pentru terorism

În decursul acţiunii, poliţiştii a sechestrat toate dispozitivele de stocare a datelor, telefoanele mobile şi echipamentele de calcul ale tinerilor; în plus, au salvat datele înregistrate în conturile lor de utilizatori de internet.

Băiatul în vârstă de 16 ani a fost condus la Inspectoratul de Poliţie a Oraşului Kisvárda, fiind interogat de anchetatori în calitate de învinuit, suspectat de colportare de zvonuri referitoare la existenţa unui pericol public. El a nu a recunoscut săvârşirea infracţiunii şi se va apăra în stare de libertate.

Organele de ordine române au interogat tânărul cetăţean român în vârstă de 17 ani, de asemenea, ca suspect în cadrul procedurii demarate de KR NNI. El este suspectat de acte de terorism, colportare de zvonuri referitoare la existenţa unui pericol public, acuzaţii false formulate în mai multe rânduri, precum şi utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal. În prezent, şi el se află în libertate.

În cazul celorlalţi doi tineri împotriva cărora Direcţia Generală de Criminalitate Cibernetică din cadrul KR NNI a demarat procedura penală, nu s-a decis încă dacă se vor institui măsuri preventive privative de libertate; rolul jucat de ei în acest caz urmând să fie clarificat după analizarea informaţiilor obţinute şi a dispozitivelor sechestrate.

În cele ce urmează, KR NNI va derula cercetările penale în aceste cazuri, prin combinarea procedurilor individuale.

