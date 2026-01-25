În mediul online tot mai mulți atacatori cibernetici profită că oamenii au coduri de acces ușor de ghicit și le fură date personale, banii din conturi și chiar identitatea digitală. Specialiștii avertizează că o parolă puternică nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Conform unui studiu recent, mulți români au și acum parole la telefon precum 1,2,3,4,5,6.

Atunci când folosim un cod de acces ușor de ghicit, securitatea conturilor noastre este compromisă serios. Combinații precum „123456” sau „admin” sunt printre primele testate de atacatori. Aceștia folosesc baze de date cu parole comune și le încearcă automat pe mii de conturi.

Metoda se numește password spraying și vizează, de regulă, conturile cel mai slab protejate.

Femeie: „Am litere mari, litere mici, caractere, cifre, totul, da... dar este ceva care să îmi fie foarte cunoscut și să mi-o amintesc foarte repede, ceva care e legat de mine. Cred că dacă mi s-ar întâmpla să îmi pierd telefonul, parcă ți-ai pierde viața”.

Tânără: „De multe ori folosesc parolele sugerate de telefon”.

Reporter: Nu ai aceeași parolă la toate conturile?

Tânără: „Nu, încerc să fie cât mai diversificate”.

În România, însă, sute de mii de oameni folosesc în continuare parole ușor de ghicit, potrivit unui serviciu dedicat care a realizat chiar un studiu în acest sens.

Specialiștii în securitate avertizează că nici numele personal ori data nașterii nu ar trebui folosite.

Tânăr: „Eu sincer am aceeași parolă la toate rețelele de socializare, dar cred că este destul de slabă. Conține numele meu și data de naștere, ca să nu o uit”.

Reporter: Credeți că trebuie să aveți o parolă mai puternică?

Cuplu: „Da, este foarte important! / Este o mână în plus, este parte din corpul nostru”.

Darius Ţică, expert securitate cibernetică: „De cele mai multe ori, parola trebuie să fie o construcție oarecum simplă din punct de vedere al complexității ei, însă nu tocmai simplă din punct de vedere al cum o construim. Spre exemplu, folosim litere mari și litere mici în succesiune, folosim anumite elemente de tastatură precum sunt liniile, semne de exclamare, @. # și așa mai departe, lungimea parolei, de asemenea, ar trebui să fie destul de mare, discutăm în jur de 20 sau peste 20 de caractere”.

Potrivit aceluiași studiu, parola „123456” este una dintre cele mai folosite de către mileniali, Generația X și baby boomeri.

