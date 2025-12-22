Ce mesaj au transmis hackerii după atacul cibernetic de la Apele Române. 1.000 de servere și calculatoare au fost afectate

22-12-2025 | 19:03
atac cibernetic

Mai multe servere care aparțin Apelor Române au fost ținta unui atac cibernetic. Hackerii au cerut să fie contactați în șapte zile. În total, peste o mie de sisteme informatice au fost afectate și chiar compromise.

autor
Valentina Neagu

Autoritățile analizează cum a fost posibil ca infractorii să obțină acces către aceste fișiere. În acest moment, multe dintre operațiuni sunt coordonate prin telefon sau radio.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a fost anunțat pe 20 decembrie 2025 de un atac care a vizat sistemele informatice ale Apelor Române și a unui număr de 10 din 11 administrații bazinale din țară. Aproximativ 1.000 de calculatoare și servere au fost afectate, inclusiv baze de date, e-mail-uri și hărți digitale. Atacatorii au reușit să pătrundă în rețea printr-o metodă încă necunoscută.

Mihai Rotariu, manager de comunicare al DNSC: „În prezent echipele tehnice ale directoratului, ale Apelor Române, ale SRI, ale entităților implicate cu competență în zona cibernetică sunt implicate activ în investigarea și limitarea impactului incidentului cibernetic. Atacatorii s-au folosit de un mecanism legitim de criptare pentru sistemul de operare Windows, denumit locker, care a fost utilizat în scop malițios pentru a produce o criptare a fișierelor.”

Mesajul atacatorilor

Atacatorii au trimis și un mesaj de răscumpărare și cer să fie contactați în termen de 7 zile.

Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române: „Vrem să asigurăm publicul în legătură cu faptul că activitatea dispeceratelor, de prognoză, de apărare împotriva inundațiilor nu a fost afectată, structurile esențiale ale Apelor Române sunt în plină desfășurare. Comunicarea se realizează telefonic și prin radio, ea e coordonată la nivelul dispeceratelor.”

Echipele de lucru au elaborat un plan de acțiune, iar între timp autoritățile au anunțat că infrastructura IT a Apelor Române urmează să fie inclusă în sistemul național de protecție cibernetică.

DIICOT a anunţat luni că a deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem în legătură cu atacul cibernetic.

Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Sursa: Pro TV

Etichete: atac cibernetic, apele romane,

Dată publicare: 22-12-2025 19:02

