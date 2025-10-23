Ucrainenii acuzați de tentativă de sabotaj în București au contestat arestul preventiv. ÎCCJ dezbate cererea pe 28 octombrie

Doi ucraineni acuzați că au vrut să incendieze o firmă de curierat contestă măsura arestului preventiv. ICCJ judecă cererea pe 28 octombrie.

Cei doi ucraineni arestaţi preventiv în România au contestat măsura, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Dosarul 6535/2/2025 a primit termen de judecată în 28 octombrie. Cei doi sunt acuzaţi de procurorii DIICOT de tentativă la acte de diversiune.

”S-a stabilit că inculpaţii au pătruns pe teritoriul României, iar la data de 15.10.2025 au depus la sediul unei societăţi de curierat internaţional, două colete ce conţineau dispozitive confecţionate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri. Locaţia se află la parterul unei bloc de locuinţe, situat în zona centrală a municipiului Bucureşti, Sectorul 3. În situaţia producerii incendiului, acesta se putea propaga cu uşurinţă la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieţii unui număr foarte mare de persoane, precum şi asupra imobilelor şi bunurilor situate în zonă”, a transmis, marţi, DIICOT, într-un comnunicat de presă.

Cu sprijinul specialiştilor pirotehnişti din cadrul Serviciului Român de Informaţii, dispozitivele au fost dezamorsate.

Cooperare între România și Polonia

Anterior, Serviciul Român de Informaţii anunţa că, în cooperare cu parteneri naţionali şi internaţionali, a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României.

”Serviciul Român de Informaţii, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum şi cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operaţiuni de sabotaj pe teritoriul naţional, cu implicarea a doi cetăţeni ucraineni, aflaţi sub coordonarea directă a unor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul Bucureşti”, anunţa, marţi, SRI, într-un comunicat de presă.

Astfel, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat şi monitorizat doi cetăţeni ucraineni care:

au accesat teritoriul naţional dinspre Polonia spre Bucureşti;

au depus la sediul NOVA POST din Bucureşti două colete care conţineau dispozitive incendiare cu iniţiere de la distanţă, confecţionate artizanal, disimulate în căşti audio şi piese auto, respectiv componente de monitorizare a locaţiei prin GPS.

”Angrenarea echipelor proprii şi a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora şi prevenirea iniţierii intenţionate sau accidentale a dispozitivelor. În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile poliţieneşti şi cele cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale din ţara noastră, derulează investigaţii, inclusiv în format partenerial, privind acţiunile celor doi cetăţeni ucraineni”, a mai transmis SRI.

Potrivit instituţiei, expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanţe incendiare (termit şi nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea iniţierii lor de la distanţă, respectiv adoptarea de către cei doi cetăţeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecţie specifice serviciilor de informaţii.

”Datele obţinute confirmă afilierea celor doi cetăţeni ucraineni la o reţea extinsă de sabotori vizând ţări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acţiunile acestora se încadrează în acelaşi tipar operaţional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST - cea mai mare companie privată de curierat ucraineană. Acţiunile specifice întreprinse de SRI, precum şi măsurile dispuse cu autorităţile române şi partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul naţional”, a mai transmis instituţia citată.

Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile.

