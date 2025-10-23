Ucrainenii acuzați de tentativă de sabotaj în București au contestat arestul preventiv. ÎCCJ dezbate cererea pe 28 octombrie

Stiri Justitie
23-10-2025 | 16:03
SRI
Inquam Photos / George Calin

Doi ucraineni acuzați că au vrut să incendieze o firmă de curierat contestă măsura arestului preventiv. ICCJ judecă cererea pe 28 octombrie.

autor
Aura Trif

Cei doi ucraineni arestaţi preventiv în România au contestat măsura, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Dosarul 6535/2/2025 a primit termen de judecată în 28 octombrie. Cei doi sunt acuzaţi de procurorii DIICOT de tentativă la acte de diversiune.

”S-a stabilit că inculpaţii au pătruns pe teritoriul României, iar la data de 15.10.2025 au depus la sediul unei societăţi de curierat internaţional, două colete ce conţineau dispozitive confecţionate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri. Locaţia se află la parterul unei bloc de locuinţe, situat în zona centrală a municipiului Bucureşti, Sectorul 3. În situaţia producerii incendiului, acesta se putea propaga cu uşurinţă la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieţii unui număr foarte mare de persoane, precum şi asupra imobilelor şi bunurilor situate în zonă”, a transmis, marţi, DIICOT, într-un comnunicat de presă.

Cu sprijinul specialiştilor pirotehnişti din cadrul Serviciului Român de Informaţii, dispozitivele au fost dezamorsate.

Citește și
operatiune
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii

Cooperare între România și Polonia

Anterior, Serviciul Român de Informaţii anunţa că, în cooperare cu parteneri naţionali şi internaţionali, a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României.

”Serviciul Român de Informaţii, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum şi cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operaţiuni de sabotaj pe teritoriul naţional, cu implicarea a doi cetăţeni ucraineni, aflaţi sub coordonarea directă a unor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul Bucureşti”, anunţa, marţi, SRI, într-un comunicat de presă.

Astfel, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat şi monitorizat doi cetăţeni ucraineni care:

  • au accesat teritoriul naţional dinspre Polonia spre Bucureşti;
  • au depus la sediul NOVA POST din Bucureşti două colete care conţineau dispozitive incendiare cu iniţiere de la distanţă, confecţionate artizanal, disimulate în căşti audio şi piese auto, respectiv componente de monitorizare a locaţiei prin GPS.

”Angrenarea echipelor proprii şi a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora şi prevenirea iniţierii intenţionate sau accidentale a dispozitivelor. În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile poliţieneşti şi cele cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale din ţara noastră, derulează investigaţii, inclusiv în format partenerial, privind acţiunile celor doi cetăţeni ucraineni”, a mai transmis SRI.

Potrivit instituţiei, expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanţe incendiare (termit şi nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea iniţierii lor de la distanţă, respectiv adoptarea de către cei doi cetăţeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecţie specifice serviciilor de informaţii.

”Datele obţinute confirmă afilierea celor doi cetăţeni ucraineni la o reţea extinsă de sabotori vizând ţări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acţiunile acestora se încadrează în acelaşi tipar operaţional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST - cea mai mare companie privată de curierat ucraineană. Acţiunile specifice întreprinse de SRI, precum şi măsurile dispuse cu autorităţile române şi partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul naţional”, a mai transmis instituţia citată.

Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile.

O nouă alarmă de scurgere de gaze în Capitală. Pompierii au făcut verificări după ce au primit o alertă de la un fast-food

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, ucraineni, SRI, spioni, sabotaj,

Dată publicare: 23-10-2025 16:03

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Ministrul Apărării avertizează după ce SRI a dejucat o operațiune rusă de sabotaj: Granița dintre pace și război e neclară
Stiri actuale
Ministrul Apărării avertizează după ce SRI a dejucat o operațiune rusă de sabotaj: Granița dintre pace și război e neclară

Granița dintre pace și război este neclară, o arată operațiunea rusească de sabotaj, dejucată de SRI, spune ministrul român al Apărării. Instituțiile țării trebuie să rămână vigilente și să coopereze cu partenerii internaționali.

Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Stiri actuale
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze la București doi ucraineni.  

Volodimir Zelenski acuză Rusia că foloseşte drone pentru a destabiliza Europa. Moscova neagă orice implicare
Stiri externe
Volodimir Zelenski acuză Rusia că foloseşte drone pentru a destabiliza Europa. Moscova neagă orice implicare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că vrea să destabilizeze Europa prin utilizare de drone pentru sabotaj şi perturbare, informează miercuri dpa.  

Recomandări
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Premierul Ilie Bolojan explică pauza dintre liceu și facultate și durata studiilor sale: „Este verificabil și conform legii”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan explică pauza dintre liceu și facultate și durata studiilor sale: „Este verificabil și conform legii”

Premierul Ilie Bolojan a făcut joi precizări referitoare la parcursul său educațional, după ce au apărut informații în spațiul public legate de studiile sale.

Proiect: Sumele din conturi nu pot fi poprite dacă sunt mai mici de 3.000 de lei
Stiri actuale
Proiect: Sumele din conturi nu pot fi poprite dacă sunt mai mici de 3.000 de lei

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28