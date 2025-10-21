Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze la București doi ucraineni.

Aceștia sunt acuzați că, la cererea Federației Ruse, au plasat două colete incendiare în sediul unei firme ucrainene de curierat din centrul Capitalei.

Bombele improvizate puteau provoca un dezastru, cu numeroase victime și pagube uriașe. Serviciul Român de Informații anunță că cei doi ucraineni fac parte dintr-o rețea de sabotori care vizează țările europene, rețea controlată de serviciile secrete ruse.

Cei doi ucraineni, unul de 21 de ani, celălalt de 24, au fost prinși în trafic de agenții de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate, după ce au fost filați de ofițerii Serviciului Român de Informații.

Veniseră din Polonia și, mai devreme, au depus două colete cu conținut exploziv incendiar la sediul din București al companiei Nova Post, una dintre cele mai mari companii de curierat din Ucraina. Aparent, pachetele ar fi trebuit expediate în Ucraina, via Moldova. În realitate, susține SRI, ”Scopul lor era distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București” (Sursa: Comunicatul SRI).

Substanțele incendiare erau ascunse în interiorul unor piese auto și căști audio, alături de componente de monitorizare a locației prin GPS.

Corespondent ProTV: ”Cele două colete în care erau ascunse dispozitivele explozive improvizate ce puteau fi declanșate în orice moment și care puteau să explodeze și să provoace distrugeri prin incendiere într-un bloc locuit de sute de familii au fost descoperite de autorități la timp, iar pirotehniștii SRI le-au dezamorsat înainte să provoace orice pagubă sau victime umane”.

Spionii ucraineni ai Rusiei au fost arestați pentru 30 de zile

Specialiștii DIICOT susțin că, în combinație, odată inițiate, cele două substanțe folosite de ucraineni artizanal ar fi provocat un incendiu de proporții care se putea propaga din zona firmei de curierat, plină de colete din carton, la clădirile învecinate - un real pericol pentru un număr mare de persoane.

Serviciul Roman de Informatii anuntă ca operațiunea de sabotaj a fost instrumentată de Federația Rusă.

Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI: ”România continuă să rămână în această perioadă împreună cu alte state din estul Europei, precum Polonia, Republica Moldova, ținta agresiunilor Federației Ruse. Se urmărește în continuare diminuarea suportului acordat de aceste state Ucrainei, în acest caz prin afectarea celei mai extinse infrastructuri de curierat ucraineană”.

Corespondent ProTV: ”În urma operațiunii pusă la cale de Serviciul Român de Informații împreună cu servicii de intelligence din străinătate, dar și cu ofițerii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate și ai Direcției Generale de Informații a Armatei, procurorii DIICOT i-au reținut pe cetățenii ucraineni pentru acuzația de tentativă de acte de diversiune. Iar un judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile”.

Polonia a arestat în aceeași zi opt spioni ruși care pregăteau sabotaje la instalații militare

În timp ce la București era anunțată capturarea celor doi suspecți ucraineni, premierul Poloniei dezvăluia pe contul său de socializare că Agenția de Securitate Internă de la Varșovia a arestat opt suspecți care pregăteau acte de sabotaj împotriva unor instalații militare poloneze.

Pe de altă parte, specialiștii în securitate afirmă că arestările din Polonia și România sunt un răspuns ferm la acțiunile de război hibrid declanșate de serviciile secrete rusești.

Dar și că episodul dejucat la București seamănă izbitor cu cele de anul trecut, când o operațiune rusă secretă viza declanșarea unor incendii la bordul avioanelor cargo sau de pasageri care zburau dinspre Europa spre Statele Unite și Canada.

Atunci, dispozitivele incendiare improvizate s-au aprins în centre logistice ale DHL din Leipzig Germania și Birmingham, Marea Britanie.

