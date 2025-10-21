Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii

Stiri actuale
21-10-2025 | 19:37
×
Codul embed a fost copiat

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze la București doi ucraineni.  

autor
Ovidiu Oanță

Aceștia sunt acuzați că, la cererea Federației Ruse, au plasat două colete incendiare în sediul unei firme ucrainene de curierat din centrul Capitalei.

Bombele improvizate puteau provoca un dezastru, cu numeroase victime și pagube uriașe. Serviciul Român de Informații anunță că cei doi ucraineni fac parte dintr-o rețea de sabotori care vizează țările europene, rețea controlată de serviciile secrete ruse.

Cei doi ucraineni, unul de 21 de ani, celălalt de 24, au fost prinși în trafic de agenții de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate, după ce au fost filați de ofițerii Serviciului Român de Informații.

Veniseră din Polonia și, mai devreme, au depus două colete cu conținut exploziv incendiar la sediul din București al companiei Nova Post, una dintre cele mai mari companii de curierat din Ucraina. Aparent, pachetele ar fi trebuit expediate în Ucraina, via Moldova. În realitate, susține SRI, ”Scopul lor era distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București” (Sursa: Comunicatul SRI).

Citește și
Anton Mugurel Rog
General SRI: Toate serviciile relevante de informaţii din Rusia încearcă să fie prezente în România

Substanțele incendiare erau ascunse în interiorul unor piese auto și căști audio, alături de componente de monitorizare a locației prin GPS.

Corespondent ProTV: ”Cele două colete în care erau ascunse dispozitivele explozive improvizate ce puteau fi declanșate în orice moment și care puteau să explodeze și să provoace distrugeri prin incendiere într-un bloc locuit de sute de familii au fost descoperite de autorități la timp, iar pirotehniștii SRI le-au dezamorsat înainte să provoace orice pagubă sau victime umane”.

Spionii ucraineni ai Rusiei au fost arestați pentru 30 de zile

Specialiștii DIICOT susțin că, în combinație, odată inițiate, cele două substanțe folosite de ucraineni artizanal ar fi provocat un incendiu de proporții care se putea propaga din zona firmei de curierat, plină de colete din carton, la clădirile învecinate - un real pericol pentru un număr mare de persoane.

Serviciul Roman de Informatii anuntă ca operațiunea de sabotaj a fost instrumentată de Federația Rusă.

Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI: ”România continuă să rămână în această perioadă împreună cu alte state din estul Europei, precum Polonia, Republica Moldova, ținta agresiunilor Federației Ruse. Se urmărește în continuare diminuarea suportului acordat de aceste state Ucrainei, în acest caz prin afectarea celei mai extinse infrastructuri de curierat ucraineană”.

Corespondent ProTV: ”În urma operațiunii pusă la cale de Serviciul Român de Informații împreună cu servicii de intelligence din străinătate, dar și cu ofițerii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate și ai Direcției Generale de Informații a Armatei, procurorii DIICOT i-au reținut pe cetățenii ucraineni pentru acuzația de tentativă de acte de diversiune. Iar un judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile”.

Polonia a arestat în aceeași zi opt spioni ruși care pregăteau sabotaje la instalații militare

În timp ce la București era anunțată capturarea celor doi suspecți ucraineni, premierul Poloniei dezvăluia pe contul său de socializare că Agenția de Securitate Internă de la Varșovia a arestat opt suspecți care pregăteau acte de sabotaj împotriva unor instalații militare poloneze.

Pe de altă parte, specialiștii în securitate afirmă că arestările din Polonia și România sunt un răspuns ferm la acțiunile de război hibrid declanșate de serviciile secrete rusești.

Dar și că episodul dejucat la București seamănă izbitor cu cele de anul trecut, când o operațiune rusă secretă viza declanșarea unor incendii la bordul avioanelor cargo sau de pasageri care zburau dinspre Europa spre Statele Unite și Canada.

Atunci, dispozitivele incendiare improvizate s-au aprins în centre logistice ale DHL din Leipzig Germania și Birmingham, Marea Britanie.

România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, bucuresti, explozie, diicot, atentat, SRI, arestare preventiva, sabotaj,

Dată publicare: 21-10-2025 18:50

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
Citește și...
Rusia a încercat să organizeze atentate teroriste în România. Atacatorul primea pe telefon locurile vizate
Stiri actuale
Rusia a încercat să organizeze atentate teroriste în România. Atacatorul primea pe telefon locurile vizate

SRI a dejucat o serie de operațiuni organizate de Rusia pentru comiterea unor atacuri teroriste în România. Atacatorul folosit de ruși este un cetățean columbian, care primea pe telefon țintele ce urmau să fie aruncate în aer.  

General SRI: Toate serviciile relevante de informaţii din Rusia încearcă să fie prezente în România
Stiri actuale
General SRI: Toate serviciile relevante de informaţii din Rusia încearcă să fie prezente în România

Toate serviciile relevante de informaţii din Rusia, respectiv FSB, GRU şi SVR, încearcă să fie prezente în România, pe partea de spionaj cibernetic.

SRI: Atacatorii cibernetici asupra unor site-uri din România au operat din afara României
Stiri actuale
SRI: Atacatorii cibernetici asupra unor site-uri din România au operat din afara României

Serviciul Român de Informaţii (SRI) transmite că atacatorii cibernetici care au indisponibilizat vineri o serie de site-uri aparţinând unor autorităţi naţionale, respectiv instituţii financiar-bancare, au utilizat echipamente de reţea din afara României.

General SRI: Rusia a încercat să atace cibernetic și ministere ale României
Stiri actuale
General SRI: Rusia a încercat să atace cibernetic și ministere ale României

Războiul din Ucraina se poartă și pe frontul hibrid. A intrat inclusiv pe teritoriul NATO. Rusia a încercat să atace cibernetic și ministere ale statului român.  

SRI: Am știut dinainte ziua când va ataca Rusia în Ucraina. “Nu știam ora și minutul”
Stiri actuale
SRI: Am știut dinainte ziua când va ataca Rusia în Ucraina. “Nu știam ora și minutul”

Serviciul Român de Informații a știut dinainte când va începe invazia Rusiei în Ucraina, pe baza evaluărilor proprii și a informațiilor obținute de la partenerii UE și NATO.  

Recomandări
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Partidele din coaliție au decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie, fără candidat comun
Stiri Politice
Partidele din coaliție au decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie, fără candidat comun

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie.

Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război
Stiri actuale
Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost înregistrate sute de noi plângeri ale păgubiților. Sunt vizați administratorii companiei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 Octombrie 2025

46:58

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28