Ministrul Apărării avertizează după ce SRI a dejucat o operațiune rusă de sabotaj: Granița dintre pace și război e neclară

Granița dintre pace și război este neclară, o arată operațiunea rusească de sabotaj, dejucată de SRI, spune ministrul român al Apărării. Instituțiile țării trebuie să rămână vigilente și să coopereze cu partenerii internaționali.

În aceste zile, la Forumul București, organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund, reprezentanți din Europa și Statele Unite, din politică, armată, diplomație, mediu de afaceri și societatea civilă, discută despre amenințările hibride.

Operațiunea pusă la cale de serviciile secrete rusești, prin care două colete cu conținut exploziv incendiar au fost plasate în București de agenți coordonați de Federația Rusă, arată că trebuie să fim pregătiți pentru aceste amenințări, spune ministrul Apărării.

Reporter: „Pot fi considerate aceste acțiuni drept acțiuni de pace sau acțiuni de război?”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: „Granițele sunt neclare, iar noi trebuie să înfruntăm aceste noi realități — ca instituții, ca societate și ca parteneri internaționali. Este foarte important să știm ce se întâmplă în jurul nostru și să fim pregătiți.”

Timp de trei zile, lideri și experți din Europa și Statele Unite discută la București despre securitatea europeană, transformarea digitală și cooperarea între țări, în contextul schimbărilor geopolitice.

Mircea Geoană, președintele Institutului Aspen România: „Politica externă și securitatea națională nu mai sunt separate de economie, de modelul economic și de modelul industrial. Din păcate, Europa se află într-o poziție foarte, foarte precară în ceea ce privește tehnologiile avansate — și acesta este un aspect pe care trebuie să îl abordăm împreună, ca europeni.”

Tema forumului din acest an este „Dezintegrarea ordinii mondiale: supraviețuirea celui mai puternic”. Alte subiecte abordate vor fi integrarea în UE a Republicii Moldova și securitatea la Marea Neagră.

