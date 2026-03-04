Premiul a fost acordat procurorului-şef european pentru susţinerea independenţei justiţiei, combaterea criminalităţii financiare şi acţiunea sa hotărâtă în construirea instituţiilor europene ale statului de drept, anunţă Parchetul European (EPPO) pe conturile de social media ale instituţiei.

Ceremonia a avut loc marţi la Vechea Primărie din Leipzig în prezenţa lui Frans Timmermans, fost vicepreşedinte al Comisiei Europene, care a ţinut discursul laudativ, şi a doamnei Stefanie Hubig, ministrul federal al justiţiei din Germania.

Laura Codruţa Kovesi s-a declarat onorată de primirea distincţiei ce poartă numele lui Robert Blum, "un simbol al curajului şi responsabilităţii civice", şi a anunţat că suma aferentă premiului va fi donată Ucrainei, "ca semn de solidaritate cu cei care apără astăzi valorile democratice ale Europei". Potrivit informațiilor oficiale, premiul este însoțit de o recompensă financiară de 25.000 de euro.

Laura Codruța Kovesi: ”Supremația legii este cea mai sigură garanție a securității și încrederii”

"Este o onoare să primesc Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democraţie, pe care îl accept cu un puternic simţ al responsabilităţii şi având în minte un adevăr simplu: democraţia nu poate fi considerată garantată. Astăzi, ea este supusă unor atacuri deschise inclusiv în Uniunea Europeană. Întrebarea-cheie este: ce facem în această privinţă? Avem o responsabilitate colectivă, dar şi individuală", a atras atenţia Laura Codruţa Kovesi.

"Democraţia slăbeşte atunci când justiţia este percepută ca fiind subordonată autorităţilor, şi nu în slujba cetăţenilor. Pentru mine, supremaţia legii este cea mai sigură garanţie a securităţii şi încrederii, deoarece face ca justiţia să fie tangibilă, iar egalitatea în faţa legii - eficientă. Iar cea mai bună apărare a statului de drept este determinarea în aplicarea legii şi integritatea", a declarat şefa Parchetului European.

Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democraţie onorează moştenirea democratică a lui Robert Blum, o figură marcantă a Revoluţiei din Martie 1848/1849. Acesta recunoaşte angajamentul faţă de democraţie, libertatea de exprimare, iluminism, schimbare non-violentă şi înţelegere în Germania, Europa şi în lume.