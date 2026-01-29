O grupare infracțională a prejudiciat bugetul Germaniei și cel comunitar cu peste 135 de milioane de euro prin comerțul ilegal de combustibili, într-un dosar făcut public joi de Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi.

Parchetul European (EPPO) din Berlin a formulat astfel acuzații împotriva a cinci inculpați la Tribunalul Regional din Magdeburg, suspectați de fraudarea a 20 de milioane de euro în TVA neplătit, iar doi dintre ei pentru apartenența la o organizație criminală. Acesta este primul act de acuzare din ancheta cu numele de cod „Apă în vin”, se arată într-un comunicat transmis de Parchetul European pentru Știrile ProTV.

Potrivit procurorilor europeni, inculpații din spatele schemei de fraudă au distribuit așa-numiții combustibili de design, care sunt produse modificate chimic concepute pentru a eluda impozitarea, folosind un lanț complex de tranzacții încrucișate prin intermediul mai multor companii, în acest caz din Lituania, Letonia și Ungaria.

Active de 3,1 milioane de euro confiscate de la două firme implicate

Pe baza probelor, combustibilii de design intrau pe piața germană prin Polonia, declarați în mod fals ca ulei lubrifiant. Odată ce ajungeau în Germania, produsele erau reetichetate și redeclarate ca motorină, pentru a ocoli taxele pe energie. Această tactică încalcă trasabilitatea lanțului de aprovizionare și ascunde adevărata natură și origine a produselor.

Unul dintre inculpați, care acționa în calitate de director general informal la două companii de distribuție a petrolului, a fost arestat în iunie anul trecut. Autoritățile fiscale au confiscat active în valoare de 3,1 milioane de euro de la cele două companii de distribuție a petrolului, încă din iunie 2024.

În total, se estimează că activitățile ilicite ale organizațiilor criminale din spatele anchetei „Apă în Vin” au cauzat o pierdere de 45 de milioane de euro în TVA neplătit și peste 90 de milioane de euro în accize din 2023, în detrimentul bugetului german. Mai multe dintre companiile suspectate nu au plătit niciodată TVA sau impozit pe energie.

