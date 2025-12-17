Kovesi, despre vehicularea numelui ei pentru funcţii-cheie în stat: „Sunt onorată, dar nu sunt interesată de politică”

„Nu cunosc nimic despre aceste situaţii, dar sunt cu adevărat onorată că oamenii s-au gândit că sunt calificată pentru toate aceste funcţii şi asta mă onorează. Pot să vă zic că nu am un plan concret în acest moment”, spune Kovesi.

„Înainte să vă spun de planurile mele, am auzit, de vreun an de zile, că am fost desemnată să fiu preşedintele României, apoi am fost desemnată să fiu premier, apoi a fost desemnată să fiu judecător la Curtea Constituţională, apoi, o perioadă, am fost desemnată să fiu ministrul Justiţiei, apoi a revenit procuror general şi procuror şef la DNA şi în ultima perioadă de timp am înţeles că am fost desemnată să fiu la SRI. Nu cunosc nimic despre aceste situaţii, dar sunt cu adevărat onorată că oamenii s-au gândit că sunt calificată pentru toate aceste funcţii şi asta mă onorează. Pot să vă zic că nu am un plan concret în acest moment, pentru că vreau să-mi concentrez toată atenţia să-mi finalizez acest mandat, care a fost unul extrem de greu”, a afirmat Laura Codruţa Kovesi miercuri seară, în cadrul unui podcast.

Şefa Parchetului European spune că a construit de la zero instituţia care are acum birouri în 24 de ţări.

„Eu cred că prin această funcţie am reprezentat cu mândrie România şi am contribuit la o Europă puternică şi justă”, spune Kovesi.

Întrebată dacă ar fi interesată să intre în politică, ea a răspuns: ”Nu”.

„Nu, şi dacă cineva mai continuă să fie temător despre intrarea mea în politică, vreau să vă spun că mă îndoiesc de democraţie reală, ştiţi, am observat când este un subiect cu adevărat serios se creează aşa, o perdea de fum, toată lumea vorbeşte despre perdeaua aia de fum şi nu se uită nimeni la problemele adevărate”, a adăugat Laura Codruţa Kovesi, exprimându-şi disponibilitatea de a-şi oferi ajutorul „oricând este nevoie” de ea.

„Vă asigur că nu candidez la nicio funcţie de preşedinte. Vreau să se discute cu adevărat despre ceea ce se întâmplă în justiţie şi vreau să văd cu adevărat că cineva se apleacă asupra acestor probleme şi cineva verifică aceste lucruri şi nu spune a ieşit Kovesi şi gata, mutăm subiectul, acuma pe Kovesi la fel cum au încercat să facă şi cu aceşti judecători care au luat atitudine şi cu procurorii şi judecătorii care au semnat protestul şi, sin nou, tot respectul meu pentru ei”, a adăugat Kovesi.

