Kovesi, despre scandalul din justiția din România. „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la recentele dezvăluiri”

Kövesi își exprimă „îngrijorarea profundă” față de modul în care autoritățile române au reacționat la dezvăluirile recente, subliniind că aplicarea de sancțiuni disciplinare împotriva magistraților care iau poziție publică împotriva unor abuzuri poate fi interpretată doar „ca o măsură de represalii”, menită să reducă la tăcere critici legitime.

Ea avertizează că autoritățile ar trebui să se concentreze pe investigarea problemelor semnalate, nu pe pedepsirea celor care le aduc la lumină.

Mesajul integral transmis de Laura Codruța Kovesi

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod clar că magistrații se bucură de libertatea de exprimare atunci când semnalează disfuncționalități instituționale grave sau abuzuri care afectează funcționarea sistemului de justiție. În cauza Kövesi c. României, Curtea a reținut că sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acest principiu nu este unul personal, ci unul universal, aplicabil tuturor magistraților care acționează cu bună-credință.

În calitate de Procuror-șef european, doresc să îmi exprim îngrijorarea cu privire la recentele dezvăluiri care afectează independența și reputația magistraturii din România. Ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare și mai mare pentru mine, venind din România și având o experiență personală cu o situație similară în urmă cu doar câțiva ani, este reacția autorităților responsabile la aceste dezvăluiri. Aplicarea de sancțiuni disciplinare judecătorilor și procurorilor care iau poziție împotriva abuzurilor din interiorul propriului corp profesional nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii, având ca scop reducerea la tăcere a unei critici legitime și profund necesare.

În locul unor măsuri represive împotriva judecătorilor și procurorilor care au semnalat abuzuri, autoritățile competente ar trebui să se concentreze asupra fondului acestor critici, prin stabilirea faptelor și definirea unor măsuri corective adecvate, pe această bază. Aceasta este singura cale de a proteja credibilitatea instituțiilor în ochii cetățenilor unui stat democratic.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













