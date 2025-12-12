Kovesi, despre scandalul din justiția din România. „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la recentele dezvăluiri”

Stiri actuale
12-12-2025 | 12:48
laura codruta kovesi
Profimedia

Procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi, își exprimă îngrijorarea față de dezvăluirile recente prezentate de Recorder privind posibile presiuni și abuzuri din interiorul sistemului judiciar din România.

autor
Stirileprotv

Kövesi își exprimă „îngrijorarea profundă” față de modul în care autoritățile române au reacționat la dezvăluirile recente, subliniind că aplicarea de sancțiuni disciplinare împotriva magistraților care iau poziție publică împotriva unor abuzuri poate fi interpretată doar „ca o măsură de represalii”, menită să reducă la tăcere critici legitime.

Ea avertizează că autoritățile ar trebui să se concentreze pe investigarea problemelor semnalate, nu pe pedepsirea celor care le aduc la lumină.

Mesajul integral transmis de Laura Codruța Kovesi

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod clar că magistrații se bucură de libertatea de exprimare atunci când semnalează disfuncționalități instituționale grave sau abuzuri care afectează funcționarea sistemului de justiție. În cauza Kövesi c. României, Curtea a reținut că sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acest principiu nu este unul personal, ci unul universal, aplicabil tuturor magistraților care acționează cu bună-credință.

În calitate de Procuror-șef european, doresc să îmi exprim îngrijorarea cu privire la recentele dezvăluiri care afectează independența și reputația magistraturii din România. Ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare și mai mare pentru mine, venind din România și având o experiență personală cu o situație similară în urmă cu doar câțiva ani, este reacția autorităților responsabile la aceste dezvăluiri. Aplicarea de sancțiuni disciplinare judecătorilor și procurorilor care iau poziție împotriva abuzurilor din interiorul propriului corp profesional nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii, având ca scop reducerea la tăcere a unei critici legitime și profund necesare.

Citește și
Călin Georgescu
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

În locul unor măsuri represive împotriva judecătorilor și procurorilor care au semnalat abuzuri, autoritățile competente ar trebui să se concentreze asupra fondului acestor critici, prin stabilirea faptelor și definirea unor măsuri corective adecvate, pe această bază. Aceasta este singura cale de a proteja credibilitatea instituțiilor în ochii cetățenilor unui stat democratic.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Laura Codruta Kovesi, judecatori, recorder,

Dată publicare: 12-12-2025 12:48

Articol recomandat de sport.ro
Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord
Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord
Citește și...
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Stiri actuale
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Judecătoria Sectorului 1 a decis vineri ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să rămână sub control judiciar, în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară.

ANAF: Amenzi de 3,1 milioane lei, 12.000 de autoturisme suspendate şi confiscări de 82,6 milioane lei, în ride-sharing
Stiri actuale
ANAF: Amenzi de 3,1 milioane lei, 12.000 de autoturisme suspendate şi confiscări de 82,6 milioane lei, în ride-sharing

Direcția Generală Antifraudă din cadrul ANAF a aplicat amenzi de 3,1 milioane de lei și a suspendat peste 12.000 de autoturisme din transportul alternativ, în toamnă.

Bărbat din Constanța, cercetat penal după ce a agresat un câine. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere
Stiri actuale
Bărbat din Constanța, cercetat penal după ce a agresat un câine. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere

Un bărbat de 33 de ani este cercetat de poliţiştii din Constanţa după ce a chinuit un câine, la Năvodari, incidentul fiind surprins de o cameră de supraveghere.

Recomandări
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate. 

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU
Stiri Justitie
Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu pentru știrileprotv.ro că persoanele care au vorbit despre problemele din sistemul judiciar nu trebuie să fie sancționate.

Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

România ar putea ajunge, în viitorul apropiat, sub conducerea unui lider cu tendințe autoritare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla “de pe o zi pe alta”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Decembrie 2025

47:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28