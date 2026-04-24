Sentința vine după ce, în 2023, edilul a fost prins în flagrant în timp ce returna 10.000 de euro pe care i-ar fi primit ca șpagă, pentru a facilita angajarea unei doctorițe la spitalul municipal. Ion Georgescu nu a făcut însă niciun demers, iar cel care îi dăduse banii l-a denunțat.

Instanța a mai decis confiscarea unei sume de aproape 600.000 de lei de la inculpat, unul dintre motive fiind că fostul edil nu putea justifica averea dobândită în ultimii ani. Sentința nu este definitivă.

Ion Georgescu nu a putut fi contactat pentru a exprima o poziție, însă, pe parcursul cercetărilor, a susținut că presupusa mită de 10.000 de euro reprezenta un împrumut pe care se angajase să-l restituie.